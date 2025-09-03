Alfaro acabó con todo antes de las Eliminatorias: “No nos cumplieron”

A falta de algunas horas para que se viva una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con obligaciones para la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro rompió con todo y tiró una que otra verdad de lo que ha sido su experiencia en la ‘Albirroja’.

No sin antes calentar todos los ánimos en la previa de una jornada clave para asegurar el cupo para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Y es que resulta que la penúltima fecha traerá recuerdos para Gustavo Alfaro que deberá recibir la visita de nada más ni nada menos que de la selección de Ecuador.

En manos de Sebastián Beccacece, el combinado ecuatoriano ya hizo lo mismo que con Gustavo Alfaro quien lo clasificó al Mundial y lo entrenó en Catar sin mucho éxito para pasar de la fase de grupos. Alfaro recordó el trato en la ‘Tri’, y calificó que fueron ingratos con él. Además, señaló que les incumplieron.

GUSTAVO ALFARO CARGÓ EN CONTRA DE ECUADOR

Sin duda alguna, Gustavo Alfaro recuperó la confianza de todo un país llevando a Ecuador al Mundial de 2022. No obstante, su historia con el combinado nacional ecuatoriano no acabó de la mejor manera, y hasta tuvo que recurrir a una demanda por pagos que no cumplieron dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Ahora que se tendrán que ver las caras de nueva cuenta, esta vez en Paraguay, Gustavo Alfaro no se guardó nada, “las ingratitudes pegan fuerte. Tener que irnos de un lugar como me tocó irme de Ecuador, porque no nos cumplieron, me dolió. Fue un duelo de 11 meses”.

Y es que, el entrenador estaba al borde de sellar su renovación con la FEF, pero todo se vino abajo con las negociaciones. Tomó a Paraguay como la salvadora, pero quedó con la herida abierta y no ha sanado.

Todo parece indicar que el problema de Gustavo Alfaro contra Ecuador no tiene nada que ver con aficionados o con hinchas, pues, no es para menos, dado que se trata de un entrenador argentino que los volvió a llevar a un Mundial después de una sequía de cuatro años.

En ese sentido, su problema sería con los dirigentes de la FEF y con la misma federación por los incumplimientos que hubo durante su estancia en el banquillo de la selección de Ecuador. Ahora en Paraguay, el entrenador se volverá a ver las caras con su anterior combinado con la necesidad de sumar puntos para sellar la clasificación.

