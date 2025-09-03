¿Alfaro se habría arrepentido de firmar con Paraguay? “Me hicieron daño”

Hace un mes se cumplió un año desde que Gustavo Alfaro tomó la decisión de firmar con la selección de Paraguay para el ciclo de las Eliminatorias con la necesidad de clasificar a la ‘Albirroja’, así como lo hizo con Ecuador en el Mundial de 2022.

Con Gustavo Alfaro en el barco, Paraguay se ha convertido en una de las mejores selecciones en este curso de las Eliminatorias. De hecho, sus primeros nueve partidos fueron cinco victorias y cuatro empates dejando en alto al combinado paraguayo en la clasificación para el Mundial. Perdieron contra Brasil poniéndole fin a su invicto.

Más allá de eso, necesitarán un punto para sellar la clasificación para la Copa del Mundo. Sin embargo, justo en el partido más importante de estas Eliminatorias, tiró unas declaraciones que sorprendieron a propios y a extraños. Afirmó que su llegada a Paraguay le hizo mucho daño.

ALFARO Y SU SORPRESIVA DECLARACIÓN EN PARAGUAY

En la rueda de prensa previa al juego ante Ecuador, Alfaro cargó en contra de los ecuatorianos afirmando que la ingratitud le dolió y que tuvo una batalla constante de 11 meses tras su salida porque le incumplieron con lo prometido. De hecho, hubo una demanda de por medio que complicó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Claramente quedó con esa herida que no ha sanado tras su salida de Ecuador, pero sorprendió aún más con declaraciones sobre su actualidad con Paraguay. Afirmó que haber tomado el banquillo de la ‘Albirroja’ le ha hecho mucho daño. Pese a esto, hay mucha tranquilidad, puesto que sus palabras estaban dirigidas a que, desde el combinado nacional lo transformaron.

Le hicieron daño, pero no para mal, sino en un buen sentido. El entrenador argentino dejó en claro que, “Paraguay me hizo daño, rompió mi caparazón de protección. A mí no había flecha que me alcanzara, hasta que llegó Paraguay, me volvió un tipo muy vulnerable, humano y cercano, que se conmueve mucho”.

Con la ‘Albirroja’, Gustavo Alfaro tomó esa confianza para sincerarse con todo el mundo y exponer que en Paraguay siente esa calma y esa zona de confort que logran hacerlo una persona más humana, cosa que nunca sucedió en Ecuador. Por lo dicho, en tierras ecuatorianas tenía más presiones por una Federación que habría puesto trabas, que le incumplió y que no demostró gratitud para con su trabajo.

