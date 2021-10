La Selección Colombia igualó a cero goles en el Metropolitano de Barranquilla ante Ecuador en un juego lleno de polémicas por parte del árbitro y un gran protagonismo del VAR. El elenco nacional no logró abrir el marcador que le diera el tan anhelado triunfo en el difícil compromiso. No obstante, el cuerpo técnico hizo varias modificaciones para buscar la superioridad y no lo consiguió.

Por esta razón está la gran pregunta: ¿qué hacer para mejorar este detalle en la ‘Tricolor’? Por supuesto hay preocupación en la interna de la Selección, así lo admitió el volante Gustavo Cuellar en declaraciones posteriores al juego ante los ecuatorianos.

Para el mediocampista del Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí de Arabia, el equipo nacional tuvo la intención de ir por el triunfo, pero siempre faltó algo que habrá que revisar, corregir y actuar lo más rápido para recomponer el camino si se quiere llegar al Mundial de Qatar 2022.

"Algo falta y tenemos que revisarnos porque, aunque creamos chances de gol, el balón no entró. En Barranquilla teníamos que ganarle a Brasil o a Ecuador y lograr cinco de los nueve puntos posible, pero no se logró", aseguró.

Por otro lado, el volante también señaló al juez del compromiso, que no ayudó a que el juego se diera de la mejor manera y esto afectó considerablemente la actuación del elenco nacional.

"Fue un arbitraje muy malo, el árbitro le compró a Ecuador y le permitió desde un principio esa manera de jugar. Eso nos afectó porque ellos le bajaron el ritmo al partido y no nos vamos contentos con el desempeño del árbitro porque nos afectó", remarcó.

Colombia jugará en la próxima doble fecha de Eliminatoria ante Brasil (visitante) y Paraguay (local); sumar por lo menos 4 puntos será casi que una obligación.