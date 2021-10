Álvarez Balanta se defiende: asegura que no protestó por no ser llamado a la Selección

Éder Álvarez Balanta, jugador del Brujas de Bélgica, contó en charla con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 detalles de su nueva convocatoria a la Selección Colombia; asimismo, se refirió a la posición en el campo donde se siente mejor. También el mediocampista dejó claro que en anteriores ocasiones siempre respetó el no ser tenido en cuenta en la 'Tricolor'.

Sorprendentemente, aunque fue conocido primero como defensor central, Balanta ahora actúa mejor de mediocentro; el futbolista se sabe mover en toda la zona media de la cancha.

"Me siento cómodo con el doble pivote porque tengo más libertad para salir y colaborar en ataque", destacó el jugador, que también resaltó el nivel de la liga de Bélgica. "El fútbol belga no ha sido valorado como otros; es muy físico, pero no es fácil competir ahí".

Ya sobre el llamado a la Selección Colombia, Álvarez Balanta se mostró satisfecho, pero con muchas cosas por hacer. "Estoy contento al estar nuevamente en la Selección. La convocatoria fue un poco sorpresiva por la forma en la que se hizo con los niños y el mensaje para saber lo que significa", contó.

Respecto a los rumores que lo señalan de haber criticado a Reinaldo Rueda en ocasiones anteriores por no tenerlo en cuenta en la 'Tricolor', Balanta se defendió.