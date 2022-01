Álvaro Angulo opinó sobre su no convocatoria con la Selección Colombia

Álvaro Angulo fue confirmado como nuevo jugador de Atlético Nacional. El tumaqueño llegó proveniente de Águilas Doradas, luego de que los directivos de ambos clubes llegaran a un acuerdo para que el jugador se convirtiera en ‘verdolaga’ en este 2022.

En una reciente entrevista concedida a Planeta Fútbol de Antena 2, Angulo mostró su felicidad de haber llegado a Nacional, pues según él llega con “mucha ilusión y compromiso” en lo que será esta nueva aventura.

Por otra parte, el defensor que hace las veces de lateral izquierdo se refirió sobre la convocatoria que se conoció hace poco donde su nombre no estuvo en el listado: “En realidad no la esperaba; obviamente uno siempre quiere estar en la Selección Colombia, pero el profe (Reinaldo Rueda) es sabio en sus decisiones”. Igualmente, se mostró tranquilo por haber debutado en la ‘tricolor’ el domingo pasado ante Honduras, pero no se afana porque es consciente que llegará su momento.

Asimismo, catalogó que su debut fue un “sueño cumplido”. Sin embargo, dejó claro que quiere seguir creciendo y más con Nacional que le brinda la oportunidad de ser tenido en cuenta en lo que serán los próximos partidos de la ‘tricolor’.

Hay que recordar que Angulo podría debutar con su nuevo equipo en la primera fecha de la Liga Betplay ante Cortuluá, teniendo en cuenta que Danovis Banguero tendrá que pagar la sanción imuesta por la Dimayor.