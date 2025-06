Ancelotti advierte a Brasil antes de enfrentar a Paraguay en la Eliminatoria

"No hay regalo mejor que ganar el partido de mañana", confesó.

En este contexto, expresó tener "mucha confianza" en que su trabajo al frente de la pentacampeona del mundo dará frutos con el tiempo necesario, pues tiene todo lo que necesita para ello.

Destacó entonces el ambiente "familiar", "limpio" y "eficiente" que hay en el vestuario, al que ve "muy motivado", y en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como entidad.

"Los jugadores se encuentran bien. Hay muy buena conexión con el cuerpo técnico y con todos los que trabajan aquí. Entonces, no digo que me quedo tranquilo, pero me quedo bastante tranquilo", dijo entre risas.

En otro momento de la rueda de prensa, Ancelotti pidió disculpas por todavía no entender perfectamente el portugués y necesitar traducción en algunas preguntas, aunque prometió que "aprenderá rápidamente" el idioma.