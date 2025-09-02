Ancelotti cambia todo en Brasil: filtran decisión inesperada

Gabriel Magalhães, que no fue convocado en los partidos con Ecuador y Paraguay por lesión, asumiría la posición de Alex, mientras que Wesley y Douglas Santos surgen como novedades y como titulares en puestos también disputados por Vitinho y Carlos Henrique.



Ancelotti ya había anticipado que, como Brasil tiene el lugar ya garantizado en el Mundial, aprovechará los dos últimos partidos por las eliminatorias para probar nuevos jugadores antes de montar el equipo definitivo para la competición del próximo año.



Por ese motivo el seleccionador se abstuvo de convocar a jugadores habituales en la Canarinha como Vinícius Júnior, Rodrygo y Neymar.

Brasil aún realizará el miércoles un último entrenamiento antes del partido con Chile y volverá a la Granja Comary, en donde continuará su preparación para la visita a Bolivia el 9 de septiembre en su último compromiso por las eliminatorias.



El entrenamiento de este martes fue el primero en que Ancelotti tuvo a disposición a los 24 futbolistas que convocó para ambos partidos. El último en presentarse en la concentración fue Raphinha, que llegó en la madrugada de este martes.



En el entrenamiento del lunes tan sólo estaban 19 de los convocados, de los que tres (Lucas Paquetá, Jean Lucas y Samuel Lino) ni tocaron la cancha debido a que actuaron por sus respectivos clubes el domingo y el técnico prefirió darles descanso.



Brasil ocupa la tercera posición en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, que está en segundo lugar por su ventaja de goles, y a diez unidades del líder Argentina (35), que ya no puede ser alcanzado.

