Ancelotti destapó la verdadera razón de su llegada a Brasil: "No quiero traicionar"

Tal vez nadie en el Real Madrid quería que llegara el final de dos historias exitosas en el club. Carlo Ancelotti tomó la decisión de firmar con la selección de Brasil con un contrato de dos años para dirigir lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial de 2026. Por su parte, Luka Modric no seguirá en la institución después de no acordar su renovación por un año más.

El último baile de Carlo Ancelotti y de Luka Modric será en el Estadio Santiago Bernabéu cuando reciban la visita de la Real Sociedad con la necesidad de cerrar de la mejor manera la temporada. A partir del lunes 26 de mayo, ‘Carletto’ llegará a Brasil para preparar el primer partido ante Ecuador.

Para el italiano, este viernes fue un día especial después de que el Real Madrid diera a conocer su salida oficialmente. Llegó la rueda de prensa en donde expresó su amor por la institución y su fidelidad siempre para el futuro. Además, reveló la verdadera razón por la que no pensó dos veces cuando llegó la oferta de la ‘Canarinha’.

Empieza la nueva era de Brasil con un entrenador foráneo y el más laureado en la historia del Real Madrid quiere dejar su sello en esta nueva experiencia y la primera a nivel de selecciones. El ex Milan, Chelsea, Bayern Múnich, entre otros deberá convocar a 23 jugadores ese lunes 26 de mayo cuando arranque su nueva aventura.

EL VERDADERO MOTIVO POR EL QUE CARLO ANCELOTTI FIRMÓ CON BRASIL

En la rueda de prensa, Carlo Ancelotti juró eterno amor por el Real Madrid y reveló que la toma de decisión de firmar con una selección pasa únicamente por fidelidad al conjunto blanco.

Con los 15 títulos ganados en España se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club. Todos sus trofeos estarán exhibidos en el gramado para el homenaje que le tienen preparado en el Santiago Bernabéu. Son esas cosas especiales que lo hacen amar a la institución.

Carlo Ancelotti reveló la razón por la que tomó la oferta de la selección de Brasil, “no sé si algún día volveré (al club), pero lo que tenía claro es que no quería traicionar al Real Madrid con ningún otro club; por eso me agrada Brasil... y por el desafío de preparar un Mundial”.

En ese sentido, el italiano dejó claro que, tampoco se ve en un futuro dirigiendo a clubes más allá de un regreso al Real Madrid, “son cosas que no sé. No tengo ganas de entrenar a otro club, o no lo tenía tras el Real Madrid. Eso es lo que he dicho y mantengo. En el futuro... no sé. Pero lo más inmediato es hacerlo bien con el Real Madrid”.

CARLO ANCELOTTI LE DIO LA BIENVENIDA A XABI ALONSO: “SERÁ EL PRIMERO”

Además, para cerrar con broche de oro, el director técnico italiano ya reveló que efectivamente Xabi Alonso será su relevo en la institución blanca. No se atrevió a dar consejos al entrenador vasco, pero sí lo elogió para lo que viene en la próxima temporada.

“No quiero dar consejos, cada uno tiene su metodología. Pero que disfrute del Real Madrid. Xabi Alonso será el primero y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene calidad para entrenar al Real Madrid. Que lo disfrute, eso es lo que tengo que decir”.

Ancelotti se irá con Luka Modric, pero dejó claro que el club sigue siendo el mejor del mundo, pese a la salida de referentes y leyendas de la institución, “esta generación, como todo, en algún momento debe terminar. Y se fueron muchos: Casemiro, Cristiano Ronaldo... y el Real Madrid siguió, como seguirá, siendo el mejor club del mundo”.