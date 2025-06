Ancelotti eligió su primer XI: titular de Brasil contra Ecuador

Se espera un partido parejo en el estadio Isidro Romero Carbo, pues la Selección Ecuador aparece en la segunda posición con 23 puntos y es el único equipo que podría asegurar sus clasificación en esta jornada, pues le bastará con ganar para decir 'presente' en la próxima Copa del Mundo.

En cuanto a la Tri, el seleccionador Sebastián Beccacece dispuso de una nómina ofensiva para enfrentar a Brasil, y saldrá a sumar de a tres con un esquema 3-4-3 conformado por Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Franco, Caicedo, Vite, Estupiñán; Yeboah, Minda y Angulo.

Cabe recordar que, a la par del partido Ecuador vs Brasil, se disputará el encuentro entre Paraguay y Uruguay en Asunción, mientras que al finalizar se dará cabida al juego Chile vs Argentina en Santiago. Mañana viernes 6 de junio habrá espacio para Colombia vs Perú y Venezuela vs Bolivia.