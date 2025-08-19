Ancelotti no deja de sorprender: decisión con Vinícius y Neymar para Eliminatorias

Solo quedan dos partidos para que culminen las Eliminatorias Sudamericanas para Brasil que ha venido de menos a más, pero que finalmente logró sellar la clasificación para el Mundial de 2026. De la mano de Carlo Ancelotti, la ‘Canarinha’ no defraudó y afrontará el reto de conseguir su sexto título y acabar una sequía de 24 años sin coronarse campeón.

Carlo Ancelotti ya dirigió dos encuentros con un empate y una victoria con Brasil que permitió clasificar. Ahora tendrá la chance de acabar las Eliminatorias midiéndose ante su gente contra Chile y visitando a Bolivia en el Estadio El Alto. El entrenador italiano tiene claro con qué jugadores contará y en esa lista inicial, aparecen dos sorpresas.

Las novedades tienen que ver nada más ni nada menos que con Vinícius Júnior y con Neymar. Además, el seleccionado brasileño contará con los regresos de Rodrygo y de Éder Militao del Real Madrid. Por lo menos, eso es lo que se evidencia en la prelista a la espera de definir los convocados de manera oficial el lunes 25 de agosto.

LA DECISIÓN CON NEYMAR Y VINÍCIUS JÚNIOR PARA LAS ELIMINATORIAS

Para afrontar a Bolivia en la altura a más de 4,150 metros sobre el nivel del mar, Carlo Ancelotti contaría con grandes novedades solo con miras a ese partido para contrarrestar el tema de la altitud. En ese sentido, se podría esperar una extensa lista de futbolistas.

Entre las primeras decisiones que tomó Carlo Ancelotti para las Eliminatorias Sudamericanas está la sorpresiva ausencia de Vinícius Júnior. Un punto favorable para el Real Madrid que tendrá disponible al extremo, dado que deberá pagar una fecha de sanción contra Chile.

Aunque Vinícius podía estar en la lista para el juego ante Bolivia, desde Globo Esporte afirman que la estrella del Real Madrid no aparecerá en la convocatoria oficial, dado que quieren evitar que juegue en la altura en el último compromiso de las Eliminatorias. Ya clasificado, la presencia de ‘Vini’ no será tan importante.

Sumado a la salida de Vinícius, la otra sorpresa tiene que ver con Neymar que ha venido retomando la confianza después de superar una larga lesión en la que reincidió. El referente del Santos de Brasil apareció en la prelista, así como ocurrió en las últimas dos fechas de las Eliminatorias. Sin embargo, fue baja en la convocatoria oficial.

En ese orden de ideas, Carlo Ancelotti esperará hasta el último momento para tomar la decisión definitiva con la presencia o ausencia de Neymar en la lista para encarar los dos últimos partidos. El entrenador italiano confirmará su convocatoria el lunes 25 de agosto.

FILTRAN PRIMEROS NOMBRES DE LA PRELISTA DE BRASIL

Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol no ha divulgado los nombres, fue Globo Esporte quien sacó una lista de escasos nombres que aparecen como opciones para quedar en la convocatoria oficial del lunes 25 de agosto. Entre los jugadores, aparecen en su mayoría futbolistas del rentado local, así como del Real Madrid.

Bajo ese panorama, la lista la encabeza el portero Gabriel Brazão del Santos, los defensores, Éder Militao del Real Madrid. Laterales figuran Vitinho y Paulo Henrique de Botafogo y Vasco da Gama. Los volantes, Danilo de Botafogo y Marcos Antonio de Sao Paulo. Finalmente, los delanteros serán Kaio Jorge, Neymar y Rodrygo de Cruzeiro, Santos y Real Madrid.

Una lista con más jugadores locales, interesante para definir con qué futbolistas del Brasileirao se queda Carlo Ancelotti, dado que habitualmente se convoca a quienes juegan en el exterior.