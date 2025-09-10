Actualizado:
Ancelotti no se guardó nada y señaló culpables de la derrota de Brasil ante Bolivia
El entrenador de la 'Canarinha' confesó los aspectos claves que complicaron el partido.
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que el partido de este martes contra Bolivia "fue muy, muy complicado", luego de perder por 1-0 ante la Verde en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.
"Aunque el equipo ha mejorado, el partido de hoy es el único que hemos intentado reconsiderar. Fue muy, muy complicado para nosotros", dijo Carlo Ancelotti tras el encuentro.
El entrenador italiano agregó que el partido ante Bolivia era "muy especial en todos los sentidos" y al final de este se determinó que hay "cosas que se pueden mejorar para tener un mejor desempeño en el campo".
Ancelotti se quejó del arbitraje y habló de la dificultad de jugar en El Alto
El estratega italiano reconoció el esfuerzo de los jugadores brasileños para actuar en la altitud de El Alto y aceptó resignado que allí no es sencillo conseguir un buen desempeño. "Es muy difícil jugar aquí", comentó.
Del encuentro en territorio boliviano, Ancelotti se quejó del penal cobrado por el árbitro chileno Cristian Garay en las postrimerías del primer tiempo. "También, otra vez, el VAR decidió penalti (...) son cosas que obviamente se pueden mejorar", dijo el DT italiano, a quien se observó, durante el encuentro, reclamar con firmeza a Garay.
El juez sancionó la pena máxima después de un controversial pisotón de Bruno Guimaraes a Roberto Fernández. La acción fue advertida por el VAR y repercutió en el penal a favor del cuadro boliviano, que además desató la algarabía de los hinchas asistentes en el recinto deportivo.
El técnico italiano confía en que Brasil hará un buen Mundial
Brasil está en el camino correcto para llegar bien al Mundial de Norteamérica 2026, afirmó este martes el entrenador italiano Carlo Ancelotti pese a la derrota 1-0 ante Bolivia en El Alto, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.
"El equipo está en el camino correcto para llegar bien a la Copa del Mundo, yo tengo máxima confianza en el equipo, en los jugadores", dijo Ancelotti en rueda de prensa.
Brasil terminó la fase premundialista en la quinta posición con 28 puntos, igual que Colombia (3) y Uruguay (4), aunque con menor diferencia de gol. La tabla dejó arriba a Argentina con 38 unidades y a Ecuador en el segundo peldaño con 29.
