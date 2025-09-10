Ancelotti no se guardó nada y señaló culpables de la derrota de Brasil ante Bolivia

Ancelotti se quejó del arbitraje y habló de la dificultad de jugar en El Alto

El estratega italiano reconoció el esfuerzo de los jugadores brasileños para actuar en la altitud de El Alto y aceptó resignado que allí no es sencillo conseguir un buen desempeño. "Es muy difícil jugar aquí", comentó.

Del encuentro en territorio boliviano, Ancelotti se quejó del penal cobrado por el árbitro chileno Cristian Garay en las postrimerías del primer tiempo. "También, otra vez, el VAR decidió penalti (...) son cosas que obviamente se pueden mejorar", dijo el DT italiano, a quien se observó, durante el encuentro, reclamar con firmeza a Garay.

El juez sancionó la pena máxima después de un controversial pisotón de Bruno Guimaraes a Roberto Fernández. La acción fue advertida por el VAR y repercutió en el penal a favor del cuadro boliviano, que además desató la algarabía de los hinchas asistentes en el recinto deportivo.