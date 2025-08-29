Ancelotti no ve una: confirmaron lo peor a horas de Eliminatorias

El miércoles, dos días después de hacer pública la lista, se cayeron el centrocampista Joelinton, quien será sustituido por Jean Lucas, del Bahía, y el lateral izquierdo Alex Sandro, ambos por problemas físicos.



Además de estas tres bajas inesperadas, Ancelotti tuvo que dejar fuera de la convocatoria a Neymar, quien sufrió un nuevo percance muscular con el Santos, así como a los madridistas Vinícius Júnior, sancionado, y Rodrygo, falto de ritmo de juego.

Brasil, ya clasificada para el Mundial de 2026, recibirá a Chile el 4 de septiembre próximo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y visitará a Bolivia cinco días después en El Alto.



La Canarinha es tercera en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, y está diez por debajo de Argentina, líder de la competición.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.