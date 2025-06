Ancelotti reveló cruda realidad de Brasil en Eliminatorias: “Necesitamos tiempo”

Nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con Brasil que será protagonista bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. Este será el primer partido del entrenador italiano en condición de local enfrentando nada más ni nada menos que a Paraguay que busca asegurar su paso con la necesidad de conseguir por lo menos un punto.

Brasil no ha podido encontrar una cara diferente con respecto a lo que hizo Dorival Júnior, pero, claramente, es muy prematuro sacar conclusiones de Carlo Ancelotti después de tan solo un partido disputado en el banquillo con el empate sin goles ante Ecuador en Guayaquil.

Vea también: Conmebol envió mensaje a Paraguay que lo acerca al Mundial 2026

Sin duda alguna, contra Paraguay deben sacar adelante la localía y dar el golpe a un rival directo que persigue los mismos intereses de sellar la clasificación de manera anticipada. Con esto en mente, la responsabilidad de sumar de a tres en condición de local obliga al ex Real Madrid bajar la presión que tiene en un combinado pentacampeón del mundo.

Inicialmente, Carlo Ancelotti indicó que, “la presión está aquí y en todos los sitios del fútbol”. Justamente, referenció que tomó una gran responsabilidad firmando con el cuadro brasileño por la obligación tan grande que tiene en las Eliminatorias Sudamericanas, y, evidentemente, para el Mundial de 2026.

LA CRUDA REALIDAD QUE REVELÓ CARLO ANCELOTTI EN BRASIL

De la mano a lo presionado que está, ‘Carletto’ afirmó, “el fútbol es pasión y presión. En Brasil aún más, porque es un país muy apasionado por el fútbol y su selección. Tienen mucho amor por su selección y eso aumenta la presión que tenemos en nuestro trabajo”.

Además, sentó cabeza después de su debut contra Ecuador y explicó qué necesitarán para lo que viene en las Eliminatorias, “estamos convencidos de que se puede hacer un buen trabajo, pero necesitamos tiempo. En el primer partido hubo algunas cosas buenas y otras no tanto. Tenemos que mejorar”.

Le puede interesar: Fuerte advertencia a Colombia en Argentina: "les devolvemos el 5-0"

Después del primer partido, no faltaron comentarios divididos frente al estreno del italiano, “la crítica es normal, depende de lo que tú haces en el campo. La idea es jugar un buen partido, involucrar a la afición. Intentaremos hacer un partido intenso, jugando al ataque, pero teniendo en cuenta el nivel de Paraguay, que es un buen equipo”.

La solución que tiene para mejorar el momento depende de la hinchada que vaya a los estadios, “tengo la dimensión de la importancia que tiene la selección para este país y esta afición. Los últimos tiempos no ha tenido buenos resultados, pero intentaremos empezar a tenerlos el martes. Esperemos que sea un partido en el que la afición pueda disfrutar”.

EL JUGADOR QUE CARLO ANCELOTTI RECUPERÓ PARA ENFRENTAR A PARAGUAY

Durante el primer partido de Carlo Ancelotti ante la selección de Ecuador, el italiano no pudo contar con la presencia de Raphinha. El extremo del Barcelona, que fue ‘enemigo’ del entrenador ex Real Madrid no jugó por la acumulación de tarjetas amarillas. Por esta razón, debía esperar una fecha para tenerlo en su disposición.

Lea también: Ecuador recibe buena noticia de Conmebol en plena Eliminatoria

Carlo Ancelotti destacó la importancia que tiene el jugador del Barcelona, “Raphinha vuelve y es una buena noticia. Ha demostrado la última temporada que es uno de los mejores jugadores. La presencia de Raphinha va a ser muy importante”. Brasil deberá ganarle a la presión que tienen y a un rival directo para que ‘Carletto’ inicie bien su proceso en la selección.