Ancelotti se separó su hijo para ser técnico de Brasil: negocia en Europa

Carlo Ancelotti explicó por qué no llega con su hijo

Es claro que Davide Ancelotti ha hecho parte del cuerpo técnico de Carlo, pero según el mismo entrenador, su hijo negocia con otro equipo de Europa, pero en caso de que no se alcance, podría volver a Brasil.

"Esta negociación empezó hace dos años. Después terminó porque tenía contrato con el Real Madrid, y se reabrió este año. Davide en este momento tiene una negociación abierta con un equipo europeo y no me parecía correcto traerle. Si se va con un club le deseo lo mejor y, si no, puede volver con nosotros", afirmó el italiano.

