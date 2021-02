Andrés Perea contó por qué prefirió a Estados Unidos sobre la Selección Colombia

Una de las noticias que sorprendió las últimas semanas en el entorno del fútbol colombiano pasó por Andrés Perea y su deseo de jugar en la Selección de Estados Unidos a pesar de haberse formado en el fútbol colombiano y tener paso por las categorías menores de la Selección Colombia.

El habilidoso zaguero llegó a Estados Unidos a los 18 años proveniente de Atlético Nacional y cuenta con la doble nacionalidad. Hace poco jugó un amistoso contra Trinidad y Tobago, por lo que se ilusiona con pelear un cupo para el Mundial Catar 2022.

El zaguero dio detalles de su decisión en diálogo con el portal ‘Deportes RCN’: “Es un sueño cumplido poder debutar en la Selección de Mayores de los Estados Unidos. Tuve la confianza y acompañamiento de todos mis compañeros y cuerpo técnico. Muy contento por poder cumplir ese sueño”

Sobre su presente en el Orlando City de la MLS con Óscar Pareja como entrenador, comentó: “Muy agradecido por vivir esos momentos y aprendí muchas cosas que me hacen crecer como jugador… Me he adaptado muy bien al equipo. Óscar es un gran entrenador y compartir equipo con un grande como Nani, es un orgullo”.

También dejó un mensaje para el club que lo formó: “Muy agradecido con Atlético Nacional, comencé mi carrera ahí y la verdad estoy muy orgulloso de salir del equipo verdolaga. Siempre agradecido”

Y cerró hablando de su anhelo mundialista y de jugar en el viejo continente: “Es un sueño que tengo y espero cumplirlo. Trabajo para eso y no es imposible. Esto es un proceso y paso a paso esperamos lograrlo. Tenemos grandes jugadores… Me gustaría jugar en Europa, en la Premier League, me gusta el Manchester United y trabajaré para que se pueda dar”.