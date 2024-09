Angustia en Ecuador: Beccacece dejaría botada a la Selección y firmaría con gigante de Sudamérica

Boca Juniors no vive el mejor momento en esta temporada, pues el cuadro Xeneize acumula una serie de derrotas que terminaron en un cambio radical dentro del club.

Luego de perder contra Belgrano de Córdoba por goles a cero, Diego Martínez anunció su salida de Boca Juniors ante los malos resultados.

"Hoy no va a haber el ida y vuelta que tenemos para hablar de fútbol, simplemente para informarles que presenté la renuncia. Hablé primero con la gente del Consejo, después con el presidente y después con los futbolistas. No vamos a continuar de nuestra función como cuerpo técnico", reconoció el entrenador ante los medios de comunicación.

Además, el mandamás reconoció su responsabilidad ante los malos resultados del equipo y agradeció por su paso en el banquillo del equipo.

"Creo que en este momento, si bien somos todos responsables, lo más sano es que nosotros dejemos el cargo para que los muchachos puedan salir adelante. Estoy agradecido a la institución y al presidente por confiar en mí", aseguró.

Ante esto, varios entrenadores han sonado para llegar a la dirección del club, aunque el nombre de Sebastián Beccacece puede ser una de las principales opciones de la directiva.

Aunque el entrenador se encuentra frente a la Selección de Ecuador, lo cierto es que un interés pasado de Boca podría ubicarlo en el radar.

"Me sondearon para luego ver algo más concreto y juntarme a ver si me interesaba, y la verdad que nos quedaban 12 partidos en Defensa, porque era un torneo que se había parado en diciembre. Estábamos terceros y yo quería continuar con el proceso que había iniciado y darle un final. Eso hizo que no me abriera, sentí que tenía que terminar con lo que había empezado. No quería dejarlo a mitad de camino, había algo muy seductor y que era muy lindo, pero generalmente trato de terminar lo que empiezo", confesó en una entrevista del año pasado.

De momento, Beccacece sigue preparando la doble fecha de Eliminatorias de octubre en las que Ecuador se medirá ante Paraguay y Uruguay, aunque se espera algún acercamiento de Boca para ofrecer el cargo como entrenador, lo que cambiaría el rumbo de la Tri en las Eliminatorias.