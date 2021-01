Arboleda a Reinaldo Rueda: "Aquí tiene un guerrero"

La llegada del vallecaucano Reinaldo Rueda a la dirección técnica de la Selección Colombia ha despertado varios comentarios entre los futbolistas cafeteros. Por tal razón, uno de esos comentarios llegó por parte de Iván Arboleda, guardameta de Banfield.

Y es que la ‘Araña’ Arboleda pudo vestir los colores de la selección nacional gracias al técnico saliente Carlos Queiroz, quien le dio la posibilidad de debutar en el equipo de mayores: “Estoy agradecido con Queiroz por dejarme debutar, fue muy hermoso. Después te afecta no ver tu nombre en la lista y ahora se abren muchas puertas, espero estar en los planes del profe (Rueda). Tengo la esperanza de volver”, dijo Arboleda al programa Primer Toque de Win Sports.

Le puede interesar: Marcelo Gallardo no confirma su continuidad en River y pone a temblar a los hinchas

No obstante, le envió un mensaje a Reinaldo Rueda tras su llegada al banquillo técnico: “Le deseo lo mejor del mundo y todos los éxitos. Aquí tiene un guerrero para cuando lo necesite”. Además de eso, recordó la charla que tuvo con el portero titular de Colombia, David Ospina, cuando llegó por primera vez a la convocatoria de la selección: “Yo le dije a David Ospina que venía a aprender de él y no a competirle el puesto. Lo respeto mucho y sé que es un arquero muy importante para nosotros. Creo que aún no hay un remplazo para él”.

Por otra parte, el guardavalla del equipo ‘Taladro’ recordó la final de la Copa Diego Maradona disputada contra Boca Juniors y que fue perdida desde los cobros desde los doce pasos: “Llevo 8 años en el club y me debo al equipo que me abrió las puertas para crecer. Estuvimos a 5 minutos de darle esa alegría a la gente y ese cariño es único. Jugué lesionado todo el torneo, tuve que infiltrarme, pero no quería perderme ningún partido".

Vea también: Mauro Zárate le da un ultimátum a Boca y le manda un mensaje a Russo

Finalmente, recordó a un grande del fútbol argentino y que además fue su entrenador: Julio César Falcioni. Según Arboleda, el mítico guardameta fue un apoyo incondicional en un momento crítico que atravesó con Banfield: “He trabajado y ahora soy más maduro, sabía que no iba a ser fácil porque Argentina es una cuna de arqueros. Tuve un momento complicado, luego llegó Falcioni que es como un padre para mí y me dio una nueva oportunidad”.