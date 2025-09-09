Argentina a mantenerse como la mejor del mundo

España al acecho

El ranking FIFA es una estadística a la que no se le suele prestar mucha atención, pero a medida que se acerca una copa del mundo empieza a tomar mucho valor. Si bien la selección argentina ya tiene asegurado su lugar como cabeza de grupo, no ven con buenos ojos perder el lugar como la mejor selección del mundo, el puesto número 1 del ranking.

Los dirigidos por Scaloni lideran el ranking desde el 6 de abril de 2023 completando ya más de 2 años en lo más alto de la clasificación, la campeona de las últimas dos Copas América y del reciente mundial, busca mantener su lugar como la mejor selección del mundo en este último partido frente a Ecuador.

La gran rival de Argentina en este ítem es la selección de España, la actual campeona de Eurocopa ilusiona a sus aficionados con una segunda copa del mundo gracias a una generación llena de juventud comandada por la superestrella Lamine Yamal. España ya consiguió sus dos victorias en esta fecha FIFA está a la espera de lo que haga Argentina contra Ecuador para definir su posición en el ranking. Los dos equipos que jugarán la Finalissima (si se le encuentra hueco en el calendario) empiezan a calentar una rivalidad que muchos esperan ver en la copa del mundo.