Argentina confirma su vida sin Messi: revelan al nuevo capitán

Cada vez queda menos tiempo para que Argentina viva una nueva vida sin Lionel Andrés Messi. Una dura realidad a la que se tendrán que acostumbrar, pero, por lo pronto, el astro del Inter Miami seguirá vistiendo los colores de la ‘Albiceleste’ para llegar al Mundial de 2026 que sería su última competencia con su país.

Lionel Messi se despidió de las Eliminatorias Sudamericanas en un partido lleno de emociones y sensaciones con la necesidad de vencer a Venezuela que busca sellar su puesto de repechaje para intentar ir al Mundial de 2026. El argentino marcó dos goles y fue la gran figura en su último juego en Buenos Aires.

Cuando se esperaba que su historia en las clasificatorias iba a terminar en Ecuador, Lionel Messi se bajó de la convocatoria de Lionel Scaloni y deberá regresar a la realidad con su club, el Inter Miami. En ese sentido, la ‘Albiceleste’ deberá acostumbrarse desde este juego en Guayaquil con un nuevo capitán y sin el liderazgo del ex Barcelona en el campo.

LIONEL SCALONI CONFIRMÓ AL NUEVO CAPITÁN DE LA SELECCIÓN DE ARGENTINA

Los candidatos a tomar la capitanía después de Lionel Messi también podrían despedirse pronto de la selección de Argentina. De hecho, el designado por Lionel Scaloni también va de salida y se despediría una vez termine el Mundial de 2026 con el rosarino del Inter Miami.

Y es que, en la rueda de prensa, Lionel Scaloni aseguró que el siguiente en la lista de capitanes es Nicolás Otamendi. El defensor central recibirá el gran homenaje con la cintilla de capitán supliendo a Lionel Messi. Sin embargo, cuando termine el Mundial, deberán nombrar a otro capitán.

Scaloni sentenció que al principio esperaba que descansara, “mi idea era hacerlo descansar, pero tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y haber recibido ese reconocimiento. Creo que será un jugador recordado por todo lo que nos dio y uno de los históricos que merece todo el reconocimiento. Será el capitán mañana”, reveló Scaloni en rueda de prensa.

¿QUIÉN TOMARÁ LA CAPITANÍA DESPUÉS DE MESSI Y OTAMENDI?

Aunque todavía queda un año de Lionel Messi o Nicolás Otamendi con el brazalete de capitán, Argentina tiene que mirar a un futuro sin estos dos referentes y líderes. Scaloni dio el primer paso confirmando a Nicolás para este partido ante Ecuador. Sin embargo, es una incógnita quién tomaría la cintilla después del Mundial.

Bajo ese panorama, Emiliano Martínez puede ser uno de los candidatos, o si se mira a futuro, Enzo Fernández o Julián Álvarez podrían adueñarse de esa capitanía. Son dos jugadores que tienen liderazgo en sus posiciones y que pueden liderar el barco de la ‘Albiceleste’ cuando ya no estén Lionel Messi ni Nicolás Otamendi.