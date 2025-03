Argentina confirmó baja de última hora en Eliminatorias: sufre Scaloni

Se vive una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con una Argentina que ya tiene boleto definido para el Mundial de 2026. La ‘Albiceleste’ enfrentará en esta doble fecha a Uruguay y a Brasil en dos ediciones de clásicos sudamericanos que darán de qué hablar.

Infortunadamente para las pretensiones de Lionel Scaloni, a la hora de entregar la convocatoria definitiva, Lionel Messi quedó afuera por una lesión en el partido reciente de la MLS con el Inter Miami. Argentina no podrá contar con el astro ex Barcelona, pero esta no sería la única baja para estas Eliminatorias Sudamericanas.

Además de Lionel Messi, en el partido de la Roma por la Serie A, Paulo Dybala lanzó un pase de taco y en ese mismo momento, sintió un pinchazo que acabó con las aspiraciones del argentino para estas dos fechas de marzo. Messi y Dybala se cayeron de la convocatoria.

Sin embargo, en medio de la concentración y de la planificación para el viaje del jueves 20 de marzo, todo se vino abajo con las dudas que se generaron sobre Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milan viene de marcar con su equipo, pero en su llegada al país, se conoció un mal panorama.

LAUTARO MARTÍNEZ SERÁ BAJA DE ÚLTIMA HORA PARA ENFRENTAR A URUGUAY

En medio de la concentración, Argentina recibió una mala noticia este miércoles 19 de marzo por las alarmas que se prendieron alrededor de Lautaro Martínez. De acuerdo con la última información que salió, el ‘Toro’ no estuvo en los entrenamientos por una sobrecarga muscular.

Esto comprometería la participación del delantero en el partido contra Uruguay en el primer clásico de dos que tendrá en este mes. Trabajó apartado de todo el grupo, y realizó trabajos de kinesiología. Lionel Scaloni no correría problemas con Lautaro Martínez y la idea es resguardarlo para enfrentar a Brasil el martes 25.

Con este panorama, todo parece indicar que Julián Álvarez será el indicado como el único delantero de referencia para encarar este encuentro ante los charrúas. Otra opción puede ser Giuliano Simeone que vive un gran momento en el Atlético de Madrid, dirigido por su padre, Diego Pablo. Las lesiones se han apoderado de Argentina antes de los dos compromisos de las Eliminatorias en marzo.