Argentina confirmó convocatoria para la última eliminatoria de Messi

Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada desde marzo, la selección argentina se prepara para cerrar las Eliminatorias enfrentando a Venezuela y Ecuador, en una doble fecha que marcará el último capítulo del ciclo clasificatorio.

El seleccionador, Lionel Scaloni, presentó una convocatoria renovada que combina experiencia con nuevos talentos, siendo esta una gran oportunidad para comenzar a trabajar con los nuevos talentos en un nivel más elevado. La lista inicial incluyó a 31 futbolistas encabezados por Lionel Messi, quien retorna tras recuperarse de una lesión muscular, y la nueva estrella de Real Madrid, Franco Mastantuono.

Esta es la lista de convocados de Argentina para la eliminatoria

Uno de los nombres más comentados es el de José Manuel López, delantero de Palmeiras, quien recibe su primera convocatoria con la Albiceleste gracias a su notable momento goleador en Brasil. Asimismo, se suman jóvenes promesas como Claudio Echeverri (Manchester City), Alan Varela (Porto), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa) y Nico Paz (Como), señal clara de una apuesta al recambio generacional.

Cabe destacar que la convocatoria definitiva se recortó a 29 jugadores, con la sorpresiva baja del delantero Ángel Correa, y del defensor Facundo Medina, quienes no entraron finalmente en la lista para estos partidos determinantes. Sin embargo, los ojos también están puestos en lo que podrían llegar a ser los últimos partidos de Lionel Messi vistiendo la camiseta de Argentina según una serie de pistas que ha dejado en los últimos días.