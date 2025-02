Argentina lo llora: confirmada sensible baja para TODA la Eliminatoria

Queda tan solo un mes para que regresen las Eliminatorias Sudamericanas con la necesidad de cinco selecciones por sellar su clasificación y por ver quién asegura el repechaje en la séptima casilla. Esto porque Argentina, líder de la tabla de posiciones ya selló su boleto a la Copa del Mundo de 2026.

Justamente, si hay que hablar de Argentina, la Albiceleste que ya sacó ventaja de Uruguay en el liderato con cinco puntos de diferencia, tendrá dos partidos de mucha importancia a la espera de aguarle la clasificación a las demás selecciones. En la decimotercera jornada, tendrá que verse las caras contra los charrúas en Montevideo, y a segundo turno, recibirán la visita de Brasil.

Así está el panorama con Argentina de cara a las Eliminatorias que serán en el mes de marzo e infortunadamente, Lionel Scaloni deberá estar atento a las posibilidades en la convocatoria después de que se confirmara una dura y sensible baja para las aspiraciones del cuadro argentino.

LISANDRO MARTÍNEZ SE PERDERÍA EL RESTO DE LAS ELIMINATORIAS

En medio del partido entre el Manchester United vs Crystal Palace, se confirmó lo peor para las aspiraciones de Rúben Amorim y para los ‘Red Devils’ cuando, a falta de ocho minutos para el final del partido, Lisandro Martínez fue a pelear un balón con Ismaila Sarr y salió mal librado en su rodilla. Se retiró llorando y con mucha preocupación encima.

Rúben Amorim sentenció que no se veía para nada bien, dado que fue un tema sensible en la rodilla y que los gestos de dolor del argentino no indicaban nada positivo. Este lunes 3 de febrero lo sometieron a exámenes para confirmar la gravedad de la lesión y arrojaron lo peor para las ambiciones de Argentina.

Efectivamente, el llanto no fue para menos, pues, los estudios demostraron una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda de Lisandro Martínez que sentenció el futuro del defensor central. Deberá ser operado y podría estar poco más de ocho meses por fuera de las canchas. Teniendo en cuenta que las Eliminatorias van hasta septiembre, no estaría más con la Albiceleste.

Las lesiones en Lisandro Martínez se han convertido en un aspecto constante que lo ha mermado en varios tramos desde que firmó contrato con el Manchester United, equipo que tampoco la pasa bien en el fútbol inglés. Esta es la cuarta lesión, después de una en abril de 2023, otra en septiembre y una en febrero del año pasado.