Argentina prepara recambio en convocatoria: "Nos basamos de momentos"

Tras la salida de la selección de Argentina por parte de Ángel Di María, se espera que, como un huracán los jugadores más veteranos empiecen a dar un paso al costado. Lionel Messi podría estar viviendo sus últimos juegos y la última Eliminatoria con la ‘Albiceleste’. Messi ya había señalado que quería jugar el Mundial de 2026 y ahí podría ser su adiós en el seleccionado.

Otro de la vieja guardia de Argentina, Nicolás Otamendi también sumará sus últimos partidos en el elenco argentino. Afortunadamente para las aspiraciones de Lionel Scaloni, la generación que se viene dará de qué hablar, pues, ya quedó en evidencia el buen papel que hicieron los convocados al Sudamericano Sub-15 en donde quedaron terceros.

De hecho, esos cambios se podrían empezar a ver en las próximas fechas de Eliminatorias, claro, el recambio no será tan abrupto como para convocar a jugadores de la Sub-15, pero seguramente le dará continuidad y rodaje a Valentín Carboni, Alejandro Garnacho y Nico Paz que ya están dando de qué hablar en sus clubes.

HABRÍA CAMBIO GENERACIONAL EN LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

Argentina se citará contra Paraguay y Perú en condición de visitante y de local respectivamente. Esos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas podrían dejar al combinado ‘Albiceleste’ clasificado antes de tiempo al Mundial de 2026. Con este panorama, Lionel Scaloni podría empezar a probar jugadores, algo que ya ha venido haciendo con el paso del tiempo.

A falta de una semana más o menos para que se revelen los convocados, Roberto el ‘Ratón’ Ayala, exjugador y ahora integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni afirmó que habría posibilidades grandes de un revolcón en la selección para enfrentar a Paraguay y Perú.

Una nueva generación que ya viene dando de qué hablar en el seleccionado argentino desde el Mundial de 2022. En DSports Radio, Roberto Ayala afirmó que, “hay un número de jugadores que nosotros seguimos, aunque no estén viniendo. De los que ya estuvieron y los que no. No dejamos escapar nada. Tratamos de verlos a todos. Cada lista que conforma Leo (Scaloni) elige a los que cree que están mejor. Está bueno que haya un proceso de juveniles que culmine en la mayor, cruzarnos, tener interacción con jugadores de la Sub-20 o la Sub-23 y ver también el progreso de esos futbolistas”.

Además, sentenció que valoran mucho el presente de los jugadores y quienes verdaderamente lo merecen, “la búsqueda es que estén los que se lo merecen, los que se han ganado esa oportunidad. Valoramos los momentos. Rescato mucho de Leo saber ver en qué momento. Nosotros en los entrenamientos sacamos muchas conclusiones, nos permite ver cómo se desenvuelve un jugador en diferentes situaciones, con sus compañeros. Hay chicos que están haciendo sus primeras armas y algunos lo han aprovechado”.