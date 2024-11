Argentina se derrumba en Eliminatorias: Scaloni vive un problema sin solución y tomó medidas

Queda menos de una semana para que la selección de Argentina inicie las respectivas concentraciones pensando en las dos jornadas de Eliminatorias Sudamericanas en donde deberá visitar a Paraguay y recibir a Perú con la necesidad de sumar de a tres para asegurar su clasificación al Mundial de 2026 de manera anticipada.

Esa es la consigna, pero poco a poco se empiezan a ver grietas dentro del combinado nacional para estas dos fechas que, tanto paraguayos como peruanos podrán aprovechar.

Lionel Scaloni reveló a sus convocados en donde vuelven a aparecer jugadores como Lionel Messi, figura contra Bolivia en la fecha pasada, Enzo Barrenechea que vivirá sus primeros minutos con la albiceleste, Emiliano Martínez y Alejandro Garnacho que regresan a la convocatoria, entre otras sorpresas.

Sin embargo, había mucha expectativa con el regreso de Nicolás González, extremo de la Juventus y autor del empate contra la Selección Colombia en septiembre, último encuentro disputado por el ex Fiorentina con su combinado. Una lesión lo dejó afuera de las jornadas de octubre y esperaba ser una importante novedad para el entrenador argentino.

NICO GONZÁLEZ REINCIDE EN LESIONES Y SERÁ DESCONVOCADO

Infortunadamente para Scaloni y para Nico González, su ausencia ha marcado un gran problema en la selección. González esperaba ser de la partida contra Venezuela en octubre, pero finalmente, no pudo por un golpe que lo alejó mientras jugaba en la Champions con la Juve el 2 de dicho mes.

Justamente, ese 2 de octubre dejó a Nicolás González con un tema sensible que lo dejó afuera de los partidos contra Venezuela y Bolivia de las Eliminatorias Sudamericanas. Nico, que fue convocado para medirse a Paraguay y Perú será desconvocado en próximas horas de manera oficial, pues no está al 100% recuperado.

De hecho, Nicolás González no ha vuelto a ser convocado en más de un mes, por lo cual, no será de la partida contra paraguayos y peruanos para las Eliminatorias. Por ahora, Lionel Scaloni no ha informado la baja del extremo de la Juventus, pero su poca regularidad y ausencia en su club lo sacarían del seleccionado.

Con la baja del extremo, Scaloni ya empieza a tantear jugadores para suplirlo. Entre los primeros nombres, aparece el de Paulo Dybala que podría regresar al combinado nacional. Por su parte, Manuel Pellegrini, director técnico del Betis se quejó por la convocatoria de Giovanni Lo Celso por las misas razones físicas.