Argentina vs Bolivia: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Por la décima jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo a Catar 2022, la actual campeona de América, que macha segunda en la tabla, recibirá en Buenos Aires a Bolivia, que llega en el noveno puesto de la tabla; la 'albiceleste' tendrá varias bajas para este compromiso, pero ya se estima quiénes podrían ser los reemplazantes.

ARGENTINA VS BOLIVIA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Argentina vs Bolivia se puede ver en TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica y TyC Sports Play. En Bolivia también lo puede apreciar por Tigo Sports Bolivia; en Estados Unidos es transmitido por Fubo Sports Network. Este encuentro entre argentinos y bolivianos se puede ver en México a través de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Argentina: 8:30 p. m.

Bolivia: 7:30 p. m.

Estados Unidos: 7:30 p. m. (este), 4:30 p. m. (pacífico)

México: 6:30 p. m.

España: 12:30 a. m. (viernes 10 de septiembre)

La selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni se entrenó este martes en la provincia de Buenos Aires con miras al partido del jueves ante Bolivia por las eliminatorias sudamericanas y en búsqueda de soluciones para las cuatro bajas que sufrió en las últimas horas, pues 'Dibu' Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso fueron liberados para que regresaran a sus equipos en Inglaterra.

Entre tanto, Franco Armani, quien se perfilaba para ser el portero titular, fue dado de baja por lesión, como consecuencia, se convocó al guardameta de Boca Juniors, Agustín Rossi, sin embargo, se estima que el titular se Gerónimo Rulli; por otro lado, lo más probable es que Germán Pezzella y Exequiel Palacios ocupen las plazas dejadas por Romero y lo Celso.

El probable equipo de la Albiceleste es el siguiente: Gerónimo Rulli; Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nahuel Molina; Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Por su parte, los bolivianos, que cuenta con el máximo goleador del torneo tras los ocho goles marcados por Marcelo Moreno Martins, formarían con: Carlos Lampe; José Sagredo, Luis Haquin, Adriano Jusino, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel; Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Ramiro Vaca; Marcelo Moreno Martins.