Argentina vs Chile Eliminatorias a Qatar: hora, canal de TV y formaciones

Este jueves 7 de junio el estadio Único de Santiago del Estero recibe el compromiso entre la Selección de Argentina y Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La escuadra dirigida por Lionel Scaloni busca su cuarta victoria en la competencia para no perderle la pista al líder de la clasificación que es Brasil.

Mientras tanto, Chile quiere sorprender a Argentina con el estreno de su nuevo estratega, Martín Lasarte que llegó a reemplazar a Reinaldo Rueda, luego de su salida a la Selección Colombia, por lo que busca sus primeros tres puntos en el banquillo técnico ‘austral’.

Para este encuentro la baja sensible en Chile es la de Arturo Vidal, quien salió positivo ante el Covid-19. Por otra parte, Lasarte en rueda de prensa indicó que “Argentina es uno de los candidatos, lo es siempre, no tiene una grandísima selección, tiene más de una, es un equipo complicado, difícil, tiene jugadores que marcan tendencia como puede ser Messi, pero el fútbol es fútbol, todo está por jugarse”.

Mientras tanto, Scaloni le ‘quitó’ la responsabilidad a su joya: Lionel Messi. El adiestrador argentino recordó que “puede ser que (Messi) nos dé una alegría pero la alegría nos la va a dar el equipo, él es el más consciente de que se gana con el equipo, el necesita de sus compañeros y sus compañeros necesitan de él. De lo contrario va a ser muy difícil”.

Hay que recordar que Argentina llega en la segunda casilla con 10 unidades, mientras que Chile en la sexta posición con cuatro puntos.

HORA PARA VER ARGENTINA VS CHILE; FECHA 7 DE LAS ELIMINATORIAS A QATAR

Argentina: 9 pm

Chile: 8 pm

Colombia: 7 pm

Perú: 7 pm

Estados Unidos: 8 pm (este), 5 pm (pacífico)

España: 2 am (del viernes)

Ecuador: 7 pm

México: 7 pm

ARGENTINA VS CHILE: CANAL DE TV PARA EL PARTIDO, ELIMINATORIAS A QATAR 2022

Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play y TV Pública

Chile: Chilevision, TNT Sports Go, TNT Sports 3, TNT Sports 2

Panamá: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 2

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

ARGENTINA VS CHILE: PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Bravo; Isla, Sierralta, Maripán, Mena; Pulgar, Aránguiz, Galdames; Palacios, Vargas y Alexis.

Chile: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso, Nicolás González; Messi y Martínez.