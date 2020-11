Argentina vs Paraguay: cómo y dónde ver el partido ONLINE GRATIS

Una selección argentina diezmada por lesiones y problemas físicos recibe este jueves (12 de noviembre) en la Bombonera a su par de Paraguay, que llega optimista y motivada, en la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el mundial de Catar 2022.

Argentina vs Paraguay: hora, canal de TV y cómo verlo gratis por internet

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Canal 7 TV Publica, 9:00 pm

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, 7:00 pm

Chile: Chilevision, CDF Basico , CDF Premium, CDF HD, 9:00 pm

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, 9:00 pm

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, 6:00 pm

Estados Unidos: Fanatiz USA y FITE, 7:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico)

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, 1:00 am (del viernes)

También puede seguir el partido por Antena 2, minuto a minuto GRATIS

En Argentina, de la lista original de citados fueron dados de baja por lesión antes de que comenzaran las prácticas Marcos Acuña, del Sevilla, y Paulo Dybala, del Juventus. Además, el volante ofensivo de Boca Juniors Eduardo Salvio, que tenía muchas posibilidades de ser convocado, también se lesionó.

El seleccionador Lionel Scaloni llamó para suplir las bajas de Acuña y Dybala a Lisandro Martínez, del Ajax.

El seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, el portero Antony Silva y el delantero Ángel Romero se mostraron optimistas en la antesala del encuentro ante la Albiceleste, a pesar de que también tienen algunas bajas.

"No desconocemos la calidad de nuestro adversario, pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, de una gran ida y vuelta. Hay que imprimir al partido la velocidad a la que nos gusta jugar, hacer posesiones largas y profundas", dijo Berizzo en rueda de prensa.

Silva sostuvo que Paraguay tiene "las condiciones para hacer un gran partido". "Tenemos la capacidad de enfrentarnos ante cualquier rival. Así que confiamos que podemos hacer un buen juego", afirmó en la previa del partido ante Argentina.