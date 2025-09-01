Así han sido los goles de Dayro Moreno con la Selección Colombia

La Selección Colombia sorprendió en la convocatoria para enfrentar a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias, al incluir a Dayro Moreno entre los 26 jugadores llamados. A sus 39 años, el delantero de Once Caldas recibió una nueva oportunidad gracias a su gran presente internacional.

El tolimense es el máximo goleador de la actual Copa Sudamericana 2025, donde suma ocho anotaciones que lo han convertido en una de las figuras del torneo. Su nivel no pasó desapercibido y, según muchos hinchas, fueron ellos quienes impulsaron su llamado con mensajes en redes sociales pidiendo su regreso.

Dayro ya se unió a la concentración en Barranquilla y fue uno de los primeros en llegar. La cuenta oficial de la Selección Colombia lo recibió con un mensaje especial en X, acompañado de una fotografía en la que se destacó por su estilo particular: gafas oscuras, gorra, uñas pintadas con los colores de la bandera y un buzo personalizado con su fecha y lugar de nacimiento.

Las estadísticas de Dayro Moreno en Selección Colombia

Vale recordar que el delantero vuelve a vestir la camiseta de la Tricolor después de nueve años de ausencia. Su último paso fue en 2016, completando un historial de 31 partidos y tres goles con la absoluta, además de haber participado en las Copas América de 2011 y 2016.