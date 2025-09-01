Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 18:53
Así han sido los goles de Dayro Moreno con la Selección Colombia
Pese a que muchos pedían la convocatoria del atacante, este ya había tenido 31 partidos con la Tricolor y su rendimiento ha sido bajo.
La Selección Colombia sorprendió en la convocatoria para enfrentar a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias, al incluir a Dayro Moreno entre los 26 jugadores llamados. A sus 39 años, el delantero de Once Caldas recibió una nueva oportunidad gracias a su gran presente internacional.
El tolimense es el máximo goleador de la actual Copa Sudamericana 2025, donde suma ocho anotaciones que lo han convertido en una de las figuras del torneo. Su nivel no pasó desapercibido y, según muchos hinchas, fueron ellos quienes impulsaron su llamado con mensajes en redes sociales pidiendo su regreso.
Dayro ya se unió a la concentración en Barranquilla y fue uno de los primeros en llegar. La cuenta oficial de la Selección Colombia lo recibió con un mensaje especial en X, acompañado de una fotografía en la que se destacó por su estilo particular: gafas oscuras, gorra, uñas pintadas con los colores de la bandera y un buzo personalizado con su fecha y lugar de nacimiento.
Las estadísticas de Dayro Moreno en Selección Colombia
Vale recordar que el delantero vuelve a vestir la camiseta de la Tricolor después de nueve años de ausencia. Su último paso fue en 2016, completando un historial de 31 partidos y tres goles con la absoluta, además de haber participado en las Copas América de 2011 y 2016.
Y teniendo en cuenta que apenas han sido tres los goles que Dayro ha anotado vistiendo la camiseta de la Selección Colombia absoluta, es pertinente recordar cuáles han sido los rivales y de que carácter han sido los juegos en los que ha dicho 'presente' con anotaciones.
¿A cuáles rivales le ha hecho gol Dayro Moreno en Selección Colombia?
El primer gol que hizo Dayro en la Selección Colombia de mayores fue el 20 de noviembre de 2007 a Argentina en el estadio El Campín por las clasificatorias a la Copa del Mundo 2010. Posiblemente sea una de las anotaciones más recordadas de su carrera, pues fue en los últimos minutos del partido tras una asistencia de Wason Rentería. 2-1 ganó la Tricolor esa noche.
El segundo gol de Dayro con a camiseta de Colombia fue el 3 de septiembre de 2010 en un amistoso frente a Venezuela en el estadio José Antonio Anzoategui; el de Chicoral (Tolima) decretó el 2-0 en favor de la Tricolor tras un centro a ras de piso de Yulián Anchico.
La última vez que Dayro marcó con la camiseta del 'Equipo de todos' fue el 29 de mayo de 2016 frente Haití en un amistoso jugado en Marlins Park, Estados Unidos; ese día el atacante puso el 1-0 parcial, en un partido que terminó ganando Colombia 3-1. Tras un remate 'mordido' de Sebastián Pérez, Moreno anotó de 'tijera'.
