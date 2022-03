Asistente de Queiroz destapa la olla: críticas a la directiva y verdad de lo que pasó en el camerino

A más de un año de la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, se siguen conociendo detalles de cómo se dio la partida del técnico portugués, quien ahora dirige a Egipto y se encuentra cerca de clasificar al mundial de Qatar 2022.

El entrenador luso se fue por la puerta de atrás del combinado. Sin embargo, un ex asistente suyo reveló detalles de cómo se vivió la goleada ante Ecuador y qué papel tuvieron los directivos en el final del ciclo Queiroz tras ese resultado.

“Yo siempre me he dedicado a lo que ha sido el grupo. Las directivas, en cualquier equipo, lo que tienen que hacer es ayudar. En el momento en el que ellos hacen una crítica que no deben hacer, porque para eso tienen a la dirección deportiva, yo creo que se está equivocando. La misión de los directivos es revisar que las cuentas vayan bien, hacer relaciones institucionales y cumplir otro rol diferente al del área deportiva”, dijo en entrevista con Noticias RCN, Ricardo López, entrenador de arqueros de la Selección Colombia en la era Queiroz.

De igual forma, López habló de lo sucedido tras la derrota 6-1 ante Ecuador. Primero resaltó la labor de Mario Yepes y su discurso tras la goleada.

“Nos dijo unas palabras que me parecieron antológicas. Tengo un grato recuerdo de cómo él afrontó la situación. Queiroz también se dirigió al grupo y dio las gracias, pero las palabras de Yepes fueron muy importantes de cara a la historia de la Selección Colombia. Dijo que ese resultado nunca se puede olvidar, porque todos los que estábamos ahí sabíamos (…) íbamos a tener revancha.

La entereza de los jugadores y de todo el cuerpo técnico, el ambiente que se creó fue muy dinámico. Yo estoy muy orgulloso de haber trabajado ahí. Honestamente puedo decir que hay gente que lo da todo por la Selección y que en el futuro va a tener buenos resultados porque se está trabajando muy bien”, agregó.

Finalmente se refirió al ambiente que hubo en el grupo de jugadores mientras Queiroz fue técnico de la Selección Colombia: “Yo vi un ambiente excepcional, de verdad lo digo. Los mismos jugadores hacían terapia de grupo. Se sentaban en la mesa a hacer juegos entre ellos mientras esperaba el bus. Yo quedé perplejo por el buen ambiente que había”.