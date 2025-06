Atención en la Selección Colombia: Scaloni confirmó plan con Messi

Scaloni habló del momento de la Selección Colombia

El entrenador de la selección de Argentina también se refirió al momento que está viviendo la Selección Colombia, que no gana desde hace cinco partidos.

“Es un poco extraño decir que está en un bache porque para mí Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no tuvo suerte. Ha perdido partidos en los últimos minutos como con Uruguay. Ha merecido ganar otros. La estadística a veces no dice la verdad. Si hubiera ganado estaría segundo. Es un buen equipo, diría de los mejores. Esta a la altura de las mejores selecciones del mundo. No sé ni estoy al tanto de lo que ocurre internamente”.