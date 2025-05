Atención: Perú anunció cambio de última hora para enfrentar a Colombia

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de la FPF, acompañado por un documento que no detalla la naturaleza de la lesión de Trauco ni el tiempo estimado de recuperación. No obstante, se confirma que no podrá estar presente en los compromisos internacionales que disputará Perú en los próximos días.

¿Cuándo se enfrentarán Perú y Colombia?

Perú y Colombia se medirán por Eliminatorias y allí, el conjunto cafetero tendrá que ganar para asegurar un cupo al Mundial.

Dicho compromiso está pactado para llevarse a cabo el próximo 6 de junio sobre las 3:30 pm (hora colombiana) en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

