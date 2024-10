En el marco de la doble fecha de octubre por las Eliminatorias al Mundial 2026, una inesperada confesión se dio a conocer previo al juego que protagonizaban las selecciones de Ecuador y Paraguay.

El duelo correspondiente a la novena fecha del torneo clasificatorio tenía al conjunto ‘albirrojo’ dirigido por Gustavo Alfaro visitando la ciudad de Quito para enfrentarse a la Selección de Ecuador comandada por el argentino Sebastián Beccacece.

El duelo tuvo a un equipo ecuatoriano volcado al ataque y buscando con insistencia generar jugadas de peligro, sin embargo, ‘La Tri’ no pudo descifrar el bloque defensivo que planteó Paraguay y terminaron empatando a cero goles, partido que tuvo la participación de un futbolista que vivió momentos de verdadera angustia previo al compromiso.

Aterrador relato de una figura de Paraguay: "Casi muero"

Se trata de Julio Enciso, delantero del Brighton de la Premier League que fue convocado por Alfaro para estos dos partidos de Eliminatorias de octubre y que confesó sentir que moría en el avión tras aterrizar en la ciudad de Quito.

"Me duele la cabeza. Casi me muero, me desmayé en el avión. Estaba sin fuerzas, no comí ni dormí bien. En un momento me levanté para ir al baño y sentí que estaba cayendo. Un tipo me agarró y llevó hacia el frente, me hizo tomar coca y una sopa japonesa y eso me hizo bien", confesó Enciso previo al duelo contra Ecuador.