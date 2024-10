Aumenta crisis en Ecuador: revelan más detalles de problemas internos

Sebastián Beccacece pasó la primera prueba con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas del mes de septiembre. La ‘Tri’ enfrentó a Brasil, y pese a que cayó por la mínima diferencia, le hizo pelea y le jugó de igual a igual. En el segundo partido, superaron a Perú con un solitario tanto de Enner Valencia.

Solo Sebastián Beccacece podrá ponerle fin a los rumores que hablan de un supuesto problema interno en la selección ecuatoriana con el futuro de Leonardo Campana. El goleador que tuvo pasado en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League no ha vuelto a ser tenido en cuenta desde las primeras fechas de las Eliminatorias y aguarda por un lugar en el combinado nacional.

El 4 de octubre se conocerá el listado oficial de Ecuador para enfrentar los dos partidos y ahí se sabrá si estará Leonardo Campana o no. Sin embargo, hace unos días, el periodista de Radio La Redonda, Enrique Vivanco afirmó que no lo han tenido en cuenta porque, presuntamente, “cae mal en el camerino”. La relación del ariete no sería la mejor con los integrantes del combinado nacional por lo cual parece complejo que tenga un lugar.

PROBLEMA INTERNO AUMENTA CON FUERTE ADVERTENCIA A LEONARDO CAMPANA

Franklin Salas, exjugador ecuatoriano dejó fuerte mensaje a Leonardo Campana que hace aumentar las polémicas internas con el seleccionado ecuatoriano, “se habla mucho de Campana, pero él está cómodo. Está tranquilo, viviendo su vida, como se crió él. Está con gente de gran nivel, con Messi, Suárez, con el Hollywood del futbol. Eso está viviendo Campana".

Posteriormente, sentenció que, "si Campana quisiera verdaderamente jugar en la selección, tendría que salir del Inter Miami y buscar en equipo donde sea protagonista, donde haga goles semana tras semana".

El máximo goleador del Inter Miami no aguantó las críticas del exjugador y le respondió, “encontré un lugar que está cerca de mi familia, que me siento bien, trabajo siempre el día a día para dar el salto a Europa. Por ahí escucho a muchos exfutbolistas en entrevistas que dicen que estoy en mi zona de confort, que estoy muy cómodo”.

En la misma conversación con AS, afirmó que, "la realidad es que he tenido que romperme el culo para ganarme un puesto. Tengo un grupo de personas, he armado un grupo de fisioterapistas, mi entrenador, mi nutricionista, que me han hecho crecer muchísimo. Entreno el día a día para estar en la Selección y dar el salto a un equipo grande en Europa". Solo Beccacece podrá ponerle fin a los rumores y a los supuestos problemas internos en la selección con Leonardo Campana.