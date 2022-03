Avisan a David Ospina y Camilo Vargas; la advertencia que hizo Álvaro Montero

La Selección Colombia anunció la convocatoria para los últimos dos partidos de las Eliminatorias y una de las pocas novedades que hubo fue la del portero Álvaro Montero, quien volvió a ser tenido en cuenta para integrar el 'equipo de todos'.

A propósito de ello, Montero habló y se refirió a las sensaciones que tiene hoy por hoy tras ser llamado por Reinaldo Rueda. El guajiro tendrá el rol de tercer arquero, pero aún así el jugador de Millonarios no oculta su ambición.

"Gran parte de esa generación de jugadores está finalizando su etapa, entonces la nueva camada que está iniciando en este momento, son los que van a tomar las riendas de la Selección", dijo Montero cuando le preguntaron por el objetivo de ser titular de la Selección.

"En ese contexto, me he preparado siempre para afrontar la responsabilidad, intentando estar en buen nivel siempre, y, obviamente, ser titular es una ambición personal para mí", añadió.

Sobre cómo recibió el llamado, Álvaro Montero contó detalles: "estaba descansando en casa, y una llamada hizo que me levantara de la cama, con mi familia, y luego me dieron la noticia de que estaba convocado. Me puse feliz".

Por el momento, la Selección Colombia comenzará a recibir a los jugadores convocados desde el próximo fin de semana con miras al partido ante Bolivia del 24 de marzo.