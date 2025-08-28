Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 16:29
"Bájele, hermano": figura de selección Colombia enfrentó a Jhon Durán
Se dieron a conocer los detalles del jugador que habló con Jhon Jader Durán.
Cerca de vivirse las dos últimas fechas de las Eliminatorias, se dio a conocer una situación que envuelve a James Rodríguez y Jhon Jader Durán, quienes hablaron claramente en partido anterior ante Perú.
Dicha información fue dada por el periodista Eduardo Luis, quien habló en Mas Fútbol La FM y dejó claro que el capitán de la 'tricolor' enfrentó precisamente al joven delantero.
“Me enteré de que los líderes del grupo, James y David (Ospina), hablaron con Durán y otro jugador. Le dijeron: ‘Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho’. Ya que un líder del grupo te diga eso, ya estamos hablando de un jugador que es distinto”, afirmó el periodista de RCN Radio.
Por su parte, Juan Felipe Cadavid afirmó qué está pasando con el mismo James dentro del camerino del equipo.
“A James Rodríguez en el grupo no lo ven como un líder. No lo ven como una mala persona, no genera quiebres, peor no lo ven como veían a un Falcao o a un David”, inició diciendo el director.
Después continuó: “Cuando Falcao se ponía serio, todo el mundo se callaba; cuando David se ponía serio, todo el mundo se callaba; y cuando James habla, dicen: ‘Eso en 10 minutos se le pasa y va a venir a mamar gallo con nosotros’, porque lo ven como uno más. No es un líder”.
Aquí puede ver toda la información y el debate con respecto a estos jugadores de la selección Colombia:
JAMES NO ES LÍDER EN SELECCIÓN; JHON JADER DURÁN QUIEBRA
