"Bájele, hermano": figura de selección Colombia enfrentó a Jhon Durán

Cerca de vivirse las dos últimas fechas de las Eliminatorias, se dio a conocer una situación que envuelve a James Rodríguez y Jhon Jader Durán, quienes hablaron claramente en partido anterior ante Perú.

Dicha información fue dada por el periodista Eduardo Luis, quien habló en Mas Fútbol La FM y dejó claro que el capitán de la 'tricolor' enfrentó precisamente al joven delantero.

“Me enteré de que los líderes del grupo, James y David (Ospina), hablaron con Durán y otro jugador. Le dijeron: ‘Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho’. Ya que un líder del grupo te diga eso, ya estamos hablando de un jugador que es distinto”, afirmó el periodista de RCN Radio.

Por su parte, Juan Felipe Cadavid afirmó qué está pasando con el mismo James dentro del camerino del equipo.