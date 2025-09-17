Batista caería de pie tras salir de Venezuela: dirigiría otra selección CONMEBOL

Venezuela tenía en sus manos la histórica opción que lo podía acercar a jugar su primer Mundial. Fernando Batista consiguió 18 puntos en 18 partidos y estuvo a solo dos puntos de sellar la repesca, esa que tuvo en sus manos durante las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Pese a que la selección de Venezuela tenía tres escenarios que le podían asegurar la repesca, defraudaron y fracasaron con una dura derrota holgada ante su similar de Colombia, y, además, Bolivia cumplió con su tarea para instalarse en la última fase para intentar sellar la clasificación al Mundial.

Ganar, empatar o perder le servía a Venezuela, en estas dos últimas opciones, con la necesidad de que Bolivia no ganara ante Brasil en El Alto. Los bolivianos sumaron de a tres y los venezolanos perdieron. El 10 de septiembre, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) lanzó un comunicado para oficializar la salida de Fernando Batista del banquillo.

Justamente, Fernando Batista daría el golpe y volvería a las Eliminatorias Sudamericanas, no con Venezuela, pero sí con un combinado necesitado como la selección de Perú.

PERÚ TIENE A FERNANDO BATISTA COMO UNO DE LOS CANDIDATOS

A Perú le tocó un panorama más complejo peleando los dos últimos ligares con Chile. Efectivamente, fue penúltima y tuvo que lidiar con tres técnicos como Juan Reynoso, Jorge Fossati y cerró la Eliminatoria con Óscar Ibáñez. Así como Fernando Batista, Ibáñez dejó la dirección técnica.

El periodista Eddie Fleischman anunció en el programa Full Deportes que Perú se ha fijado en Fernando Batista para contratarlo de cara a las Eliminatorias de 2030. Fleischamn aseguró que, “también me enteré que hay interés, o al menos ya hubo un contacto aparentemente, en el argentino Fernando Batista, el que dirigió a Venezuela en esta clasificatoria y quedó fuera en la última fecha en la goleada 3-6 ante Colombia”.

Aunque no hay ofertas ni nada en estos momentos, Fernando Batista es uno de los candidatos que tiene en la agenda Perú. El ‘Bocha’ se ajusta perfectamente a lo que quieren en Perú, dado que una de las prioridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es poder contar con un estratega argentino.

En ese sentido, la vida le volverá a sonreír a Fernando Batista que no salió de la mejor manera de Venezuela con opciones de clasificar al Mundial con un partido desastroso que acabó con la ilusión. Batista sería la solución de un Perú que debe apostarle a sellar la clasificación para la cita orbital de 2030.

LAS PRIORIDADES DE PERÚ PARA CONSEGUIR REEMPLAZO DE ÓSCAR IBÁÑEZ

Desde la FPF no estarían pensando en Ricardo Gareca que era una de las especulaciones que se tenían alrededor del nombre del argentino. Efectivamente, los nombres que han sonado en las últimas horas son representantes de Argentina que cobran más fuerza.

Y no es para menos, Gareca dejó huella y quieren volver a tener un argentino, pero todo parece indicar que no sería el ‘Tigre’. Así las cosas, entre las grandes opciones que hay están Fabián Bustos, Néstor Gorosito y Gustavo Quinteros como las tres primeras opciones que tendrían que revisar Agustín Lozano y Jean Ferrari.

La FPF tendrá que elegir pronto a un director técnico, dado que la salida de Óscar Ibáñez dejó a la ‘Bicolor’ sin un entrenador para los partidos ante Rusia y Perú que serán el 12 y 18 de noviembre ambos juegos en territorio ruso. Por ahora no hay confirmación de quién dirigirá esos dos encuentros.