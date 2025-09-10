Batista tomó polémica decisión tras eliminación de Venezuela: “Por respeto..."

Ganarle a Colombia y la clasificación al repechaje estaba lista. Empatar con los colombianos o perder y que Brasil superara en El Alto a Bolivia también le iba dar a Venezuela la oportunidad de poder ir a un Mundial por esta vía. Sin embargo, se dio la derrota venezolana, pero los bolivianos sumaron de a tres en casa acabando las ilusiones de la ‘Vinotinto’.

Fernando Batista quedará recordado como el entrenador que más cerca estuvo de sellar la clasificación para un Mundial en la historia de Venezuela. El ‘Bocha’ estuvo 48 minutos en la repesca, pero todo se vino abajo con el penal de Miguel Terceros que sentenció la suerte de la ‘Verde’ y la eliminación venezolana.

Mucho dolor en la cara de los jugadores de Venezuela y de un cuerpo técnico que ha contado con la bienvenida de aficionados que dieron el visto bueno por la llegada del argentino y sus ayudantes, pero la eliminación no dejó bien perfilados a los encargados de dirigir al país futbolísticamente.

En la rueda de prensa posterior, Fernando Batista tuvo una polémica intervención en la que la mayoría de los aficionados le pidieron horas más tarde que diera la cara por lo sucedido, algo que todavía no ha hecho tras el duro golpe de una eliminación que no se esperaba hace unas fechas.

LA RUEDA DE PRENSA DE FERNANDO BATISTA QUE SORPRENDIÓ

A diferencia de otras ocasiones, esta conferencia fue demasiado corta. Fernando Batista no quería ni entrar a la sala ni responder las preguntas de los periodistas que se acercaron al Estadio Monumental Maturín para cubrir el partido para sus diferentes medios.

El ‘Bocha’ solo tomó la palabra para decir, “simplemente quiero decirles que es un momento muy duro, un momento difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos atrás de un sueño y no pudo ser. En este momento es difícil mucho análisis, muchas cosas que puedan venir. En los días venideros empezaremos a hacer esos análisis más tranquilos”.

En ese sentido, no hay seguridad de qué pasará con el futuro inmediato de Fernando Batista si seguirá para las Eliminatorias de 2030. Su contrato inicialmente va hasta 2027. Llevar al Mundial a Venezuela le hubiese dejado en el puesto, pero la eliminación lo hace cada vez más difícil.

Luego apareció la polémica cuando sentenció que no estaba dispuesto a hablar con la prensa y responderles las preguntas. “Pedirles disculpas a todos los venezolanos porque el sueño que teníamos junto a estos jugadores era poder clasificar al Repechaje. Es muy duro en lo personal y en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores por intentarlo hasta la última fecha”, inició el argentino.

Posteriormente, finalizó con, “estoy acá por respeto hacia ustedes, que siempre me han tratado bien. Solamente quería decirles eso, pedirles disculpas, hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Lo intentamos, llegamos hasta el final. No se pudo dar”.

LA RESPUESTA DE AFICIONADOS HACIA SU POSTURA

Sin claridad sobre quién dirigirá a la ‘Vinotinto’ para los amistosos finales de 2025, la prensa y la gente que esperaba ver la rueda de prensa de Fernando Batista tomaron la decisión del ‘Bocha’ por sorpresa. Tal vez pensaron que era una broma, porque se quedaron con preguntas en la boca que nunca se las pudieron hacer al entrenador argentino.

Varios hinchas de la ‘Vinotinto’ la tomaron contra él pidiéndole a la Federación Venezolana de Fútbol que no den tantas largas y que confirmen su salida. Con esto se rompió la relación de seguidores y cuerpo técnico al negarse a dar declaraciones en medio de la rueda de prensa.

Otros le pidieron que diera la cara y responda a las inquietudes de los periodistas que esperaban hacer noticia en sus portales o en sus diferentes medios escritos y televisivos. Sin embargo, su rueda de prensa duró poco más de dos minutos sin tiempo para preguntarle por el partido ante Colombia.