Beccacece aumenta polémica en Ecuador: “No creo que haya hecho méritos”

Aunque Ecuador fue una de las selecciones a temer durante el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas, Sebastián Beccacece dejó varias dudas fecha tras fecha por la carencia goleadora. Sin embargo, aunque no anotó mucho, solo perdió en dos compromisos, y fue la valla menos vulnerada con cinco tantos en contra. Además, fue segunda detrás de Argentina.

Vea también: Bombazo mundial: Alexia Putellas dejaría el Barça y ficharía por gigante europeo

Sin duda alguna, Ecuador finalizó con una muy buena cara. Se clasificó para el Mundial, pero eso no fue suficiente para los aficionados que piden la salida de Sebastián Beccacece de la dirección técnica. Su contrato se renovó de manera automática después de la clasificación anticipada.

En la previa del partido ante la selección de Argentina en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni se deshizo con elogios para Ecuador y para su director técnico, pese a que no cuenta con muchos aficionados en suelo ecuatoriano. El entrenador campeón del mundo de y de dos Copa América sostuvo que la ‘Tri’ es una de las mejores selecciones del mundo.

Ese fue el dictamen de Lionel Scaloni y Ecuador se salió con la suya gracias a un solitario tanto de Enner Valencia desde el punto penal. Por su parte, Sebastián Beccacece no comparte mucho esa sensación de ser una de las selecciones más grandes del mundo.

“NO CREO QUE HAYA HECHO LOS MÉRITOS”; SEBASTIÁN BECCACECE

Lionel Scaloni fue claro sobre su pensamiento y sensaciones de Ecuador. Sebastián Beccacece no lo comparte, dado que afirmó en ESPN F90 que, “yo considero que Ecuador tiene todavía una vivencia muy importante por delante, que tiene mucha proyección, que tiene grandes jugadores que están en las grandes Ligas: Caicedo, Hincapié, Pacho”.

Le puede interesar: Las cuentas de América para clasificar a cuadrangulares del 2025-II

Pero, ¿hay posibilidad de pensar en Ecuador como una de las mejores selecciones a nivel mundial? El entrenador argentino sentenció que apenas van por un buen camino, pero que les falta bastante para llegar a ese punto, “creo que está camino a eso (ser potencia) y debe vivir ciertas experiencias colectivas que le permitan esa información para ganarse ese lugar, no creo que todavía haya hecho méritos para ganarse ese lugar de mejores. Me parece que hoy Francia, Argentina, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, están en esa línea. Me parece que Ecuador está bien que aspire a meterse en ese círculo más selectivo”.

Estas declaraciones alimentan la polémica por parte de los hinchas de Ecuador que han peleado constantemente con la gestión de Sebastián Beccacece en la selección ecuatoriana.

LO QUE LE FALTA A ECUADOR PARA SER UNA DE LAS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO

Sebastián Beccacece deberá volver a ganarse a la hinchada de Ecuador y todo podría cambiar para el Mundial de 2026. La idea es poder construir un proceso que los pueda hacer llegar a ser una de las mejores selecciones a nivel global.

Lea también: Deossa le sigue dando ‘problemas’ al Betis: confirman mala noticia

El entrenador ex Defensa y Justicia afirmó que, “no se construye una selección mejor del mundo de un día para otro. Se hace con tiempo, se hace con planificación, se hace de sufrir muchas veces situaciones que parecen alcanzables y luego son golpes”.