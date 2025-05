Beccacece confirma noticia de última hora para enfrentar a Brasil

Se viene una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en donde Ecuador necesita por lo menos una unidad para asegurar oficialmente la clasificación para el Mundial de 2026. En este camino, el cuadro ecuatoriano deberá medirse con Brasil de Carlo Ancelotti, nuevo entrenador tras la salida de Dorival Júnior y Perú que sigue con el interinato de Óscar Ibáñez.

Aunque todavía no ha salido la convocatoria de Ecuador, el entrenador argentino deberá citar a sus mejores fichas para aguar el debut de Carlo Ancelotti a nivel de selecciones en esta Eliminatoria Sudamericana. La ‘Tri’ vive escándalo tras escándalo por los convocados de la LigaPro Ecuabet que por lo general son los de Independiente del Valle. Además, confirmó que Darwin Guagua estará convocado.

Darwin Guagua, de 17 años, apareció contra Chile como titular y será el primer convocado. Señalaron que su actuación en cancha respondía a un conflicto de interés para venderlo al exterior. Sumado a esto, hay disputas entre Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro Ecuabet.

Sebastián Beccacece había sufrido contratiempos por varios lesionados, pero, hay un regreso de última hora con la espera de que no vuelva a reincidir en una lesión como sucedió hace unas semanas.

ALAN FRANCO SE RECUPERÓ Y ESTARÁ CON LA SELECCIÓN

Infortunadamente, hace algunas semanas, Alan Franco salió lesionado de Atlético Mineiro y se recuperó días después. Pero, en su regreso a la titularidad, volvió a sufrir un golpe que lo sacó de la competencia y de la Copa Sudamericana por algunas fechas.

Justo una semana antes de que Sebastián Beccacece tenga que elegir a sus convocados para enfrentar a Brasil y Perú, apareció el regreso de Alan Franco que sumó 90 minutos en el Brasileirao ante Fluminense. Se le vio bastante bien físicamente a la espera de consolidarse en el campo de juego. Ahora volverá a tener actividad ante Caracas por la Copa Sudamericana.

En ese orden de ideas, Alan Franco se alcanzó a recuperar y sonríe Sebastián Beccacece por el regreso de un referente como lo es Franco en la medular haciendo pareja en el centro del campo. Si no hay nada raro en los partidos que le quedan a Mineiro antes de las Eliminatorias por sus reincidencias con lesiones, el entrenador argentino no dudará en tenerlo.

LAS PREOCUPACIONES DE SEBASTIÁN BECCACECE

No obstante, para esta doble fecha no todo es color de rosa con el regreso de Alan Franco, pues, deberá esperar la recuperación de Enner Valencia que sufrió una lesión de grado dos en el muslo derecho que pone contra las cuerdas al timonel argentino.

El goleador histórico del combinado ecuatoriano se perdería la doble fecha si no agiliza su recuperación. Las alarmas están prendidas con Enner Valencia y no es el único que pone a dudar a Sebastián Beccacece.

El otro representante ecuatoriano que complica al director técnico es Gonzalo Plata. Y es que, el extremo tiene un edema óseo en su rodilla derecha. El ecuatoriano estará afuera con Flamengo de la Copa Libertadores ante Liga de Quito en esta quinta fecha y podría perderse las Eliminatorias.

Gonzalo Plata tiene una inflamación dentro del hueso en la zona medular. Todavía no hay fecha de regreso para el extremo ex Sporting Lisboa, pero se especula que no estará en óptimas condiciones, dado que la recuperación molesta un poco. Con esto, Beccacece recupera a uno, y podría perder a dos.