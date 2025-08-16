Beccacece confirmó primeros convocados vs Paraguay y Argentina: ¿Habrá variantes?

Falta una semana para que los diferentes entrenadores de las Eliminatorias Sudamericanas empiecen a definir a sus respectivos convocados para afrontar los dos últimos partidos en septiembre. Ecuador deberá enfrentarse a Paraguay y Argentina con el anhelo de seguir escalando y asegurar el segundo puesto de la tabla de posiciones.

Para estos dos partidos, Sebastián Beccacece podría empezar a tener en la convocatoria a los jugadores que tendrán más opciones de estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el 2026. Seguramente no habría muchos cambios en la lista definitiva de la cita orbital.

En ese sentido, el Diario Olé Ecuador confirmó que Sebastián Beccacece ya tiene listo a sus primeros tres convocados para definir las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre. Además, sentenciaron que el entrenador argentino no contará con variantes en una posición específica del campo de juego.

LOS PRIMEROS TRES CONVOCADOS PARA LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS EN ECUADOR

Paraguay y Argentina serán los dos rivales definitivos de Ecuador. Serán duelos de selecciones que ya están clasificadas para el Mundial de 2026 y será esencial para medir el terreno de cara a la cita orbital. Evidentemente, por este componente de ya estar en la Copa del Mundo, podría haber variantes en estas tres selecciones.

Sin embargo, de acuerdo con información del Diario Olé, Ecuador no piensa en tener variaciones en la convocatoria, pues, saben que la lista de estos dos partidos podría ser la que se quedará para afrontar el Mundial. En ese orden de ideas, una de las posiciones que más dudas ha tenido es la de la portería. Hernán Galíndez es el único que parecía tener su lugar definido.

Así las cosas, Hernán Galíndez, quien será titular en los dos partidos y seguramente en el Mundial liderará la lista de arqueros. Sumado al argentino ecuatoriano, estarán Gonzalo Valle y Moisés Ramírez. Los mismos que estuvieron en las dos últimas jornadas tendrán su puesto asegurado.

Bajo este panorama, se cierra la posibilidad nuevamente de que Ecuador cuente con Pedro Ortiz y Alexander Domínguez, quienes dejaron de estar en la selección y de los que se habla que habría un veto.

PRIMEROS CONVOCADOS DE ECUADOR PARA EL MUNDIAL DE 2026

Con esta confirmación de los tres arqueros en las Eliminatorias Sudamericanas, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle tendrían la ventaja en la lista definitiva para afrontar el Mundial en poco menos de un año. Sin embargo, no serían los tres únicos jugadores que ya tendrían asegurada su participación en la Copa del Mundo.

Sebastián Beccacece afirmó en Radio Diblu que, “yo no minimizo el torneo local, de acá salen todos los jugadores, pero hoy tengo a Enner, a Kevin, a Campana y ellos se han ganado su espacio. No puedo convocar a 100 futbolistas”.

Sumado a lo anterior, el director técnico ex Defensa y Justicia sostuvo que, “después las opiniones de todos son muy respetables, pero nosotros estamos acá para tomar las decisiones”. El cuerpo técnico deberá tomar medidas para ver con qué jugadores acompañará a Enner Valencia, Kevin Rodríguez y a Leonardo Campana.

En ese sentido, Sebastián Beccacece sentenció que, además de los primeros tres delanteros que tendrá en cuenta para el Mundial, desde ya tiene una base de 45 jugadores que ha estado viendo para poder elegir a sus respectivos convocados. El argentino afirmó que podría haber novedades en esa lista, “dependerá de varias situaciones que podrían cambiar”.