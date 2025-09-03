Beccacece encontró culpable del mal nivel de Enner Valencia: "Lo responsabilizo"

Sin duda alguna, Enner Valencia es uno de los futbolistas más importantes de la historia de la selección de Ecuador y así lo valora Sebastián Beccacece dándole el rótulo y la categoría que se merece el máximo goleador de la historia del combinado nacional.

Vea también: Revelación de Selección Colombia cambió club antes de Eliminatorias: firmó por tres años

Y es que, no es para menos que en este ciclo de Eliminatorias también aparece como el goleador del seleccionado que ya clasificó al Mundial. Además, parece que cuando el delantero del Inter de Porto Alegre no está, la ‘Tri’ pierde esa pegada ideal para romper las redes rivales. Eso quedó retratado en las últimas dos fechas con dos empates sin goles.

Pero, la realidad es que Enner Valencia llegó a este ciclo de Eliminatorias con números muy bajos con el Inter de Porto Alegre que asombran a propios y extraños. Varias suplencias que han complicado su regularidad en el equipo y que han sido focos de críticas ahora en su regreso a la selección ecuatoriana.

SEBASTIÁN BECCACECE DEFENDIÓ A ENNER VALENCIA Y ENCONTRÓ EL CULPABLE

Seguramente ante Paraguay y Argentina, el delantero titular será Enner Valencia al que todavía le guardan mucha confianza. De hecho, es uno de los primeros jugadores que tiene su convocatoria asegurada para el Mundial, de acuerdo con lo que ha podido filtrar el director técnico argentino.

En ese sentido, Enner llega a este tramo definitivo con pocos goles y Sebastián Beccacece no se guardó nada al señalar al culpable y responsable que ha condicionado al delantero en perder su toque especial con el arco rival. Para el entrenador, el problema es el Inter de Porto Alegre.

Le puede interesar: Alfaro acabó con todo antes de las Eliminatorias: “No nos cumplieron”

Y es que, Enner ha tenido suplencias y poca pegada en el elenco gaúcho. No marca desde abril y Beccacece sentenció al Inter que tampoco pasa un buen momento en el Brasileirao, “responsabilizo al equipo de esto, no solo al delantero. La realidad es que el equipo necesita encontrar consistencia y solidez”.

Además, Sebastián Beccacece destacó que sí ha tenido la pegada necesaria en las Eliminatorias, “con nosotros respondió, lleva ya cinco goles. No pasaba un buen momento en su club, pero aquí cumplió”.

Hasta razón tiene Sebastián Beccacece con hallar al Inter de Porto Alegre como el culpable, pues, el equipo colorado también ha hecho algo similar con Rafael Santos Borré. Roger Machado se ha interesado por jugadores de mucha altura en el frente de ataque y los dos atacantes han perdido cabida por la inclusión del delantero juvenil, Ricardo Mathias.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Lea también: [Video] Pasó en Colombia: futbolista golpeó a árbitra tras expulsarlo

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.