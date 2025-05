Beccacece lanzó inesperada confesión para los duelos ante Brasil y Argentina

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece aseguró este viernes, que Ecuador recibirá en Guayaquil a Brasil y Argentina para no tener como excusa la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito, sede principal de la Tri en las eliminatorias al Mundial.



"Es el momento de intentar probarnos contra dos selecciones, como Brasil y Argentina, que a lo largo de la historia en Sudamérica han estado arriba, de probarnos de igual a igual y ya no tener como excusa al clima de Quito", señaló Beccacece en una entrevista con Radio Centro.



"Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático, sino que podamos confiar en nuestras fuerzas, en nosotros mismos, que podamos desarrollar nuestro carácter, nuestra mentalidad y jugar de igual a igual", añadió.

