Beccacece le restó importancia al pobre ante de Ecuador ante Paraguay
Ecuador empató ante Paraguay y le dio la oportunidad de clasificar al mundial con un pobre empate que no inquietó a Beccacece.
La jornada 17 de la eliminatoria sudamericana trajo consigo varias sorpresas, goles y nuevos clasificados como la Selección de Colombia, la de Uruguay y la de Paraguay al conseguir rescatar un valioso empate en condición de local contra Ecuador.
El encuentro entre ecuatorianos y paraguayos dejó sensaciones encontradas en ambas selecciones. El marcador final reflejó un resultado equilibrado que, si bien mantiene a la 'tri' en la pelea por los primeros lugares de la tabla, también genera dudas respecto a su capacidad para cerrar los partidos en casa, aunque esta situación no inquietó a Beccacece, quien salió a exigir reconocimiento por la gran labor de su equipo y a dejarle un mensaje de advertencia a Argentina.
Beccacece no se guardó nada tras el pobre empate de Ecuador ante Paraguay
Para Ecuador, este encuentro fue el cuarto partido consecutivo sin goles, todos finalizados 0-0, lo cual lo convierte en la primera selección en la historia de todas las eliminatorias mundiales en registrar tal racha de empates sin goles, situación preocupante para los hinchas y que debería inquietar al estratega.
Ecuador se contenta con la solidez defensiva y la clasificación ya obtenida, el empate, aunque sin emociones fuertes en ataque, fue suficiente para satisfacer los objetivos de ambas selecciones en esta instancia decisiva, tal como demostró Beccacece en sus declaraciones y en la confianza que siente para llegar a la última fecha para derrotar a Argentina.
"Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. Yo no necesito un reconocimiento. No hay motivo para preocuparse. Vamos a ganarle a Argentina (en Quito)".
¿Cuándo será el partido entre Ecuador y Argentina en la eliminatoria?
El partido entre Ecuador y Argentina, correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se disputará el martes 9 de septiembre de 2025. El encuentro se jugará en Guayaquil, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, y está programado para comenzar a las 18:00 hora de Ecuador (que equivale a las 20:00 en Argentina, Uruguay y Chile)
