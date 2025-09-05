Beccacece no aguantó más y se hartó en Ecuador: "Otra vez la misma..."

Mucho se ha hablado de cómo llegará la selección de Ecuador para el Mundial de 2026. Es el combinado nacional que más empates ha conseguido en toda la Eliminatoria Sudamericana, y, además, no ha demostrado mucha pegada, por lo menos, no en los últimos tres partidos con igualdades sin goles.

La hinchada se harta de Sebastián Beccacece por esos goles que no han aparecido en los últimos partidos de las Eliminatorias. Enner Valencia, que ya parece tener su lugar asegurado en el Mundial no ha podido demostrar el goleador histórico que es en estos juegos para sellar la clasificación, pero el empate ante Brasil en junio le dio esa oportunidad de celebrar el paso.

Ante Paraguay, el reflejo fue el mismo. Una igualdad sin goles que enojó a toda la hinchada que hace que cuestionen a Sebastián Beccacece si está preocupado de cara al Mundial por la carencia goleadora y que hartó al argentino por las repetidas preguntas que han sido costumbre en cada partido de las Eliminatorias.

LA REACCIÓN AIRADA DE SEBASTIÁN BECCACECE EN LA RUEDA DE PRENSA.

Cada pregunta inquietaba al argentino por los cuestionamientos sobre los pocos goles que anota Ecuador, especialmente en estos últimos compromisos. En ese sentido, Sebastián no aguantó más y contestó, “hazme una pregunta que yo pueda explayarme, pero si tú me preguntas lo mismo que tu colega, es repetir lo mismo”.

En esa misma línea, le preguntaron si está preocupado para lo que viene, dado que no anotan goles y consiguieron una nueva igualdad en ceros, "todo lo que me preguntan es preocupaciones y yo no lo siento así. Es un equipo que compite porque es el que menos perdió, que menos goles recibió y saca puntos que nunca había sacado, como acá. Yo tengo que hablar de las sensaciones que tengo y no puedo responder la misma pregunta que antes".

Pese a la igualdad sin anotaciones que ya inquieta a los hinchas y a la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece rescató el empate, “acabamos de sumar 1 punto por primera vez aquí en Paraguay, estamos clasificados al Mundial, tratemos de disfrutar”.

Aunque dejó claro que no hay que preocuparse por esta ‘Empatitis’ que ha sido costumbre, sentenció que hay que mejorar en varios aspectos, "estos chicos muestran su entereza y valentía. Paraguay había ganado 15 de 15 puntos acá y plantarse de esa manera a jugar de igual es positivo. Podemos mejorar el aspecto de convertir, sobre todo fuera de casa. Lo importante son las sensaciones, este grupo está a tres puntos de hacer las mejores Eliminatorias de la historia, entonces no hay motivos para preocuparse".

Ecuador se juega su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas en condición de local ante Argentina. Seguramente, los hinchas piden un triunfo categórico para poder corregir menos cosas de cara al Mundial. Un empate sin goles podría romper todo entre la afición y Sebastián Beccacece.

