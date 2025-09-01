Beccacece sufre portazo en Ecuador por convocado: "Le deben un favor"

Con la clasificación asegurada en junio, Ecuador empieza a ver qué jugadores podrán entrar en la lista oficial del Mundial de 2026. Sebastián Beccacece ya tiene claro que los delanteros que más oportunidades tendrán para ir a la Copa del Mundo serán Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana.

El sábado 30 de agosto, Sebastián Beccacece dio a conocer la lista de convocados con varios jugadores discutidos. De hecho, los aficionados de la selección pidieron explicaciones reaccionando a los llamados de Darwin Guagua, Moisés Ramírez y Xavier Arreaga que han dado de qué hablar.

Los hinchas afirmaron que cuál es el favor que están pagando dentro de la selección para convocar al guardameta y por qué llaman a Xavier Arreaga que, curiosamente, ha estado en la mayoría de las convocatorias, pero que no cuenta con minutos en cancha con Ecuador para revalidar sus llamados fecha tras fecha de las Eliminatorias.

LA VERDADERA RAZÓN DE POR QUÉ SEBASTIÁN BECCACECE CONVOCÓ A XAVIER ARREAGA Y A MOISÉS RAMÍREZ

Moisés Ramírez salió de la Liga Ecuabet para cumplir el sueño de jugar en Europa firmando con el A. E. Kifisia F. C. de Grecia. Apenas está acomodándose en el equipo y no ha contado con la suerte deseada para adueñarse del arco del club helénico.

Por su parte, con Xavier Arreaga pasa algo diferente. Es titular en el Barcelona de Ecuador, pero en la selección no cuenta con minutos pese a ser convocado siempre. En ese sentido, Sebastián Beccacece habló en rueda de prensa después de anunciar la convocatoria. Ahí respondió al por qué haber convocado a Moisés Ramírez y a Arreaga.

El entrenador argentino afirmó en la rueda de prensa por qué motivos convocó a Moisés y a Xavier. Al parecer sí tiene que ver con las convocatorias que han tenido en las Eliminatorias y el proceso que llevan con el combinado nacional, “Moisés Ramírez y Xavier Arreaga son parte del proceso, que ya han estado en todas las convocatorias. Ya estamos en el cierre y consideramos que es importante que cierren la Eliminatoria”.

En ese sentido, les respondieron a los hinchas de la selección de Ecuador que mencionaron, “en vez de darle la oportunidad a otro arquero llevan al tronco de Moisés Ramírez. No sé cuál es la obsesión de la Selección con Moisés Ramírez y su convocatoria, no sé si es que le debe un favor o algo, porque no tiene otra explicación”.

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.