Beccacece tendría reemplazo definido en Ecuador: filtran otro argentino

Tras dos empates en las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador logró sellar la clasificación para disputar el Mundial de 2026. Anticipadamente, la ‘Tri’ logró con Sebastián Beccacece acabar con las dudas y certificar el paso a la Copa del Mundo en donde esperan, primero, que finalice las dos fechas que restan de las clasificatorias, y, por otro lado, definir su grupo en la cita orbital.

Pero, en medio de la alegría por la clasificación, hay rumores serios que indican que Sebastián Beccacece podría dejar la selección de Ecuador, pues, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) piensan en Guillermo Almada, entrenador uruguayo como el principal candidato.

Además, en las últimas horas, Sebastián Beccacece aparece en el radar de la selección de Chile como una de las posibles opciones para reemplazar a Ricardo Gareca que ya oficializó su salida del combinado austral. Las críticas de la afición ecuatoriana por los 13 goles en 16 encuentros marcan la frustración de la gente con Beccacece dentro de la selección y podría haber un cambio grande.

Sebastián Beccacece firmó contrato hasta diciembre de 2025 con la renovación automática si sellaban la clasificación al Mundial. Por esta razón, el argentino seguirá dentro del combinado nacional según lo que se afirma en lo acordado, pero la FEF ya empieza a moverse en caso de que no siguiese.

LOS ENTRENADORES QUE QUIERE LA FEF PARA REEMPLAZAR A SEBASTIÁN BECCACECE

La obsesión de los altos cargos de la FEF es poder contar con Guillerrmo Almada. El entrenador uruguayo dejó su cargo del Pachuca antes del Mundial de Clubes y todavía no hay novedades acerca de sus próximos pasos. Sin embargo, los candidatos a reemplazar a Francisco Egas, presidente de la Federación sueñan con Almada.

Esteban Paz y Miguel Ángel Loor, que se lanzarán a la candidatura de la FEF ya hicieron saber el interés de contar con Guillermo Almada. El uruguayo gana enteros, pero no sería el único.

Suenan tres entrenadores argentinos que pueden tomar las riendas ahora que no tienen cargos definidos tras dejar clubes. El primer es Luis Zubeldía que acabó su contrato con Sao Paulo, Gustavo Quinteros que dejó a Gremio y Matías Almeyda, pero este último acabó de firmar contrato con el Sevilla.

Sebastián Beccacece podría tener las horas contadas en la dirección técnica de Ecuador perdiendo credibilidad por el bache en la delantera que ha tenido Ecuador durante estas últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

SEBASTIÁN BECCACECE NIEGA SU SALIDA DE ECUADOR

Por los rumores que han salido, DSports Ecuador entrevistó a Sebastián Beccacece que dejó en claro su postura acerca de los rumores de su posible vínculo con la selección de Chile. Está concentrado en hacer un buen Mundial y no piensa en otras cosas para el 2026.

El estratega argentino admitió que no ha sabido nada del tema, “nada, ahora lo de las redes es tremendo. No estoy al tanto, pero si observas mi carrera, yo siempre he terminado mis contratos. Siempre he respetado mis palabras, eso para mí es muy importante”.

Además de lo anterior negando todas las opciones de mudarse a Chile, también afirmó que quiere hacer un buen Mundial y seguir por más años en el combinado ecuatoriano, “yo tengo contrato hasta que termine el Mundial y Dios quiera lo pueda llevar adelante”.