Cargando contenido

Sebastián Beccacece, entrenador argentino
Sebastián Beccacece dirigiendo a la Selección de Ecuador
AFP
Eliminatorias
Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 18:08

Beccacece tomó polémica decisión para duelo ante Paraguay: "sería tóxico para Ecuador"

El entrenador argentino quiere terminar con triunfos esta doble fecha de Eliminatorias.

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, convocó a 30 jugadores para los partidos contra Paraguay y Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026, donde se destacan sorpresas como la presencia de los volantes Jordy Alcívar y Patrik Mercado, de gran momento con Independiente del Valle. 
 
Ecuador intentará sellar contra Paraguay y Argentina la gran campaña desarrollada hasta el momento en este torneo clasificatorio, pues actualmente se ubica en el segundo puesto con 25 puntos, a pesar de comenzar las eliminatorias con tres unidades menos por castigo que produjo el caso del jugador Byron Castillo. 

Lea también: Beccacece vuelve a la polémica en Ecuador: convocatoria con discutido jugador

En otras noticias: analizamos la convocatoria de la Selección Colombia

Beccacece ordenó concentrar al equipo en Argentina para el duelo ante Paraguay

Una vez asegurada la clasificación en las fechas recientes, el entrenador argentino tiene como gran desafío mostrar la mejor versión contra Paraguay y Argentina, un objetivo que quiere concretar desde el primer momento en que se concentren los jugadores, por eso, ha tomado una polémica decisión. 

Y es que Ecuador se concentrará en Argentina para facilitar la llegada de los jugadores que militan en Europa, a diferencia de tener que llegar a Asunción o Guayaquil, pensando también en una mejor adaptación al horario sudamericano y la tranquilidad de la que dispondrá el equipo. 

Lea también
Image
Luis Díaz celebra en triunfo del Bayern Múnich

Bayern pasó problemas en Augsburgo: Luis Díaz volvió al gol en triunfo bávaro

Ver más

Francisco Egas respaldó la decisión de Beccacece 

Los jugadores comenzarán a llegar y a entrenarse en la ciudad de Buenos Aires desde este domingo 31 de agosto para luego el miércoles 3 de septiembre trasladarse a Asunción, una decisión que el presidente de la FEF, Francisco Egas, calificó como sabia. 

“La tranquilidad del equipo, sin que haya molestias, de estar en un país donde no se va a jugar, hoy Paraguay vive una efervescencia por su selección que para nosotros puede ser tóxica, es una decisión a todas luces sabia”, dijo Egas a la prensa. 

La decisión de concentrar en otro país pudo molestar a cierto sector de la hinchada, que sin duda quiere tener a su selección cerca previo a lo que será el Mundial 2026 y teniendo en cuenta que el duelo ante Argentina será el último de este año en territorio ecuatoriano, por eso, Egas aseguró que se plantean invitar colegios o estudiantes en alguno de los entrenamientos en guayaquil, lugar al que llegarán desde el viernes 5 de septiembre. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección de Ecuador

Imagen

Sebastián Beccacece

Imagen

Eliminatoria

Imagen
Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Imagen

Selección de Paraguay

Imagen

Selección Argentina

Imagen
Selección Argentina

Argentina

Cargando más contenidos

Fin del contenido