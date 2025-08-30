Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 18:08
Beccacece tomó polémica decisión para duelo ante Paraguay: "sería tóxico para Ecuador"
El entrenador argentino quiere terminar con triunfos esta doble fecha de Eliminatorias.
El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, convocó a 30 jugadores para los partidos contra Paraguay y Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026, donde se destacan sorpresas como la presencia de los volantes Jordy Alcívar y Patrik Mercado, de gran momento con Independiente del Valle.
Ecuador intentará sellar contra Paraguay y Argentina la gran campaña desarrollada hasta el momento en este torneo clasificatorio, pues actualmente se ubica en el segundo puesto con 25 puntos, a pesar de comenzar las eliminatorias con tres unidades menos por castigo que produjo el caso del jugador Byron Castillo.
Lea también: Beccacece vuelve a la polémica en Ecuador: convocatoria con discutido jugador
En otras noticias: analizamos la convocatoria de la Selección Colombia
Beccacece ordenó concentrar al equipo en Argentina para el duelo ante Paraguay
Una vez asegurada la clasificación en las fechas recientes, el entrenador argentino tiene como gran desafío mostrar la mejor versión contra Paraguay y Argentina, un objetivo que quiere concretar desde el primer momento en que se concentren los jugadores, por eso, ha tomado una polémica decisión.
Y es que Ecuador se concentrará en Argentina para facilitar la llegada de los jugadores que militan en Europa, a diferencia de tener que llegar a Asunción o Guayaquil, pensando también en una mejor adaptación al horario sudamericano y la tranquilidad de la que dispondrá el equipo.
🇦🇷 HARÁN BASE EN BUENOS AIRES 🇦🇷— Ecuagol (@ECUAGOL) August 29, 2025
Francisco Egas, Presidente de @FEFecuador, manifestó que @LaTri concentrará desde hoy en Argentina y mañana empiezan a llegar los convocados 🇪🇨.
“Los jugadores empezarán a llegar a Buenos Aires desde mañana, entrenaremos hasta el miércoles y… pic.twitter.com/O8OKWcXLYA
Francisco Egas respaldó la decisión de Beccacece
Los jugadores comenzarán a llegar y a entrenarse en la ciudad de Buenos Aires desde este domingo 31 de agosto para luego el miércoles 3 de septiembre trasladarse a Asunción, una decisión que el presidente de la FEF, Francisco Egas, calificó como sabia.
“La tranquilidad del equipo, sin que haya molestias, de estar en un país donde no se va a jugar, hoy Paraguay vive una efervescencia por su selección que para nosotros puede ser tóxica, es una decisión a todas luces sabia”, dijo Egas a la prensa.
La decisión de concentrar en otro país pudo molestar a cierto sector de la hinchada, que sin duda quiere tener a su selección cerca previo a lo que será el Mundial 2026 y teniendo en cuenta que el duelo ante Argentina será el último de este año en territorio ecuatoriano, por eso, Egas aseguró que se plantean invitar colegios o estudiantes en alguno de los entrenamientos en guayaquil, lugar al que llegarán desde el viernes 5 de septiembre.
Fuente
Antena 2