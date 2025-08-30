Beccacece tomó polémica decisión para duelo ante Paraguay: "sería tóxico para Ecuador"

Francisco Egas respaldó la decisión de Beccacece

Los jugadores comenzarán a llegar y a entrenarse en la ciudad de Buenos Aires desde este domingo 31 de agosto para luego el miércoles 3 de septiembre trasladarse a Asunción, una decisión que el presidente de la FEF, Francisco Egas, calificó como sabia.

“La tranquilidad del equipo, sin que haya molestias, de estar en un país donde no se va a jugar, hoy Paraguay vive una efervescencia por su selección que para nosotros puede ser tóxica, es una decisión a todas luces sabia”, dijo Egas a la prensa.

La decisión de concentrar en otro país pudo molestar a cierto sector de la hinchada, que sin duda quiere tener a su selección cerca previo a lo que será el Mundial 2026 y teniendo en cuenta que el duelo ante Argentina será el último de este año en territorio ecuatoriano, por eso, Egas aseguró que se plantean invitar colegios o estudiantes en alguno de los entrenamientos en guayaquil, lugar al que llegarán desde el viernes 5 de septiembre.