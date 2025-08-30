Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 14:33
Beccacece vuelve a la polémica en Ecuador: convocatoria con discutido jugador
El entrenador argentino dio a conocer los convocados para las Eliminatorias.
En menos de una semana, la selección de Ecuador deberá afrontar las Eliminatorias Sudamericanas con dos vibrantes partidos por delante que marcarán el final de las clasificatorias. Pensando ya en el Mundial de 2026, Sebastián Beccacece tendrá que elegir a los mejores jugadores que puedan estar en Estados Unidos, Canadá y México.
Sebastián Beccacece dio a conocer los convocados este sábado 30 de agosto para concentrar de cara a visitar a Paraguay y recibir a Argentina. Seguramente, la mayoría de los jugadores que citó para afrontar estos dos partidos serán los que más oportunidades tendrán de mantenerse en la nómina mundialista del próximo verano.
Bajo ese panorama, el entrenador argentino va a volver a estar en el ojo del huracán por el llamado discutido de nada más ni nada menos que el juvenil, Darwin Guagua quien fuera titular ante Chile y que generó todo tipo de reacciones por el desconocimiento.
Además, pese a que se esperaba que fuera a tener a disposición a Miguel Parrales, delantero del Barcelona de Guayaquil y que es unjo de los goleadores del rentado local, Sebastián Beccacece optó por dejarlo afuera, dándole prelación a Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana, quienes apuntan a ser los primeros atacantes del Mundial.
LA CONVOCATORIA DE ECUADOR CON POLÉMICAS
Sin duda alguna, Ecuador no puede dejar afuera de la lista de convocados a Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Enner Valencia, entre otros. Tampoco a Kendry Páez que viene jugando en Francia con el Estrasburgo. Pero, nuevamente Sebastián Beccacece estará en el ojo del huracán con la presencia de Darwin Guagua.
Darwin Guagua, juvenil de 17 años volvió a la convocatoria después de que se hablara todo tipo de cosas con su presencia ante Chile. Una posible venta del joven del Independiente del Valle al exterior, algo que ya ha sucedido en Ecuador fue uno de los comentarios que rodearon su primera convocatoria con la ‘Tri’. En ese sentido, a continuación, los convocados para enfrentar a Paraguay y Argentina:
Arqueros:
Hernán Galíndez
Gonzalo Valle
Moisés Ramírez
David Cabezas
Defensas:
Piero Hincapié
William Pacho
Joel Ordóñez
Pervis Estupiñán
Ángelo Preciado
Cristhian Ramírez
Xavier Arreaga
Félix Torres
Mediocampistas:
Moisés Caicedo
Alan Franco
Kendry Páez
Pedro Vite
Nilson Angulo
Gonzalo Plata
John Yeboah
Alan Minda
Patrick Mercado
Jordy Alcívar
Bryan Ramírez
Darwin Guagua
Denil Castillo
Yaimar Medina
Delanteros:
Enner Valencia
Kevin Rodríguez
Leonardo Campana
John Mercado
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
La Tri es el sentimiento que #NosUne, es el momento en que todo un país #SeUne para alentar.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) August 30, 2025
Presentamos junto con @PilsenerEcuador a los convocados para las dos últimas Fechas de Eliminatorias.
¡Unámonos en un solo grito, porque clasificar es solo el comienzo!#LaTriNosUne pic.twitter.com/GSPDexEnSu
