Beccacece vuelve a la polémica en Ecuador: convocatoria con discutido jugador

En menos de una semana, la selección de Ecuador deberá afrontar las Eliminatorias Sudamericanas con dos vibrantes partidos por delante que marcarán el final de las clasificatorias. Pensando ya en el Mundial de 2026, Sebastián Beccacece tendrá que elegir a los mejores jugadores que puedan estar en Estados Unidos, Canadá y México.

Sebastián Beccacece dio a conocer los convocados este sábado 30 de agosto para concentrar de cara a visitar a Paraguay y recibir a Argentina. Seguramente, la mayoría de los jugadores que citó para afrontar estos dos partidos serán los que más oportunidades tendrán de mantenerse en la nómina mundialista del próximo verano.

Bajo ese panorama, el entrenador argentino va a volver a estar en el ojo del huracán por el llamado discutido de nada más ni nada menos que el juvenil, Darwin Guagua quien fuera titular ante Chile y que generó todo tipo de reacciones por el desconocimiento.

Además, pese a que se esperaba que fuera a tener a disposición a Miguel Parrales, delantero del Barcelona de Guayaquil y que es unjo de los goleadores del rentado local, Sebastián Beccacece optó por dejarlo afuera, dándole prelación a Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana, quienes apuntan a ser los primeros atacantes del Mundial.

LA CONVOCATORIA DE ECUADOR CON POLÉMICAS

Sin duda alguna, Ecuador no puede dejar afuera de la lista de convocados a Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Enner Valencia, entre otros. Tampoco a Kendry Páez que viene jugando en Francia con el Estrasburgo. Pero, nuevamente Sebastián Beccacece estará en el ojo del huracán con la presencia de Darwin Guagua.

Darwin Guagua, juvenil de 17 años volvió a la convocatoria después de que se hablara todo tipo de cosas con su presencia ante Chile. Una posible venta del joven del Independiente del Valle al exterior, algo que ya ha sucedido en Ecuador fue uno de los comentarios que rodearon su primera convocatoria con la ‘Tri’. En ese sentido, a continuación, los convocados para enfrentar a Paraguay y Argentina:

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

David Cabezas

Defensas:

Piero Hincapié

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Patrick Mercado

Jordy Alcívar

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

Yaimar Medina

Delanteros:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

John Mercado

