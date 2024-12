Bielsa confirmó lo mejor para las Eliminatorias: habrá ‘refuerzo’

A falta de tres meses para que regresen las Eliminatorias Sudamericanas, Uruguay es una de las selecciones nacionales que están en la parte alta y que aspiran a sellar la clasificación para el Mundial. Por ahora, los uruguayos son segundos y están a solo tres puntos de ganarse el boleto para Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, uno de los grandes problemas para el cuadro celeste son las significativas ausencias que ha tenido a lo largo de las Eliminatorias. Precisamente, uno de los casos que más ha comprometido a Marcelo Bielsa y a sus dirigidos es la lesión de Ronald Araújo que tampoco ha podido entrar en la dinámica del Barcelona con regularidad.

Vea también: Botafogo va por tres nuevos títulos en la Copa Intercontinental: fechas y formato

Ronald Araújo se lesionó en la Copa América enfrentando a Brasil en los cuartos de final por una grave situación que lo ha dejado afuera toda la primera mitad de LaLiga con el Barcelona y de los últimos encuentros de la Eliminatoria con la selección de Uruguay.

Infortunadamente, a principio de la temporada, Ronald Araújo no ha podido entrar en el Barcelona porque todo se lo dedicó a la recuperación de lesión que sufrió hace algunos meses. En los cuartos de final de la Copa América, Uruguay enfrentó a Brasil en partido que resolvieron los celestes para meterse en la pelea.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBIÓ MARCELO BIELSA ANTES DE ELIMINATORIAS

Aunque quedan todavía meses para que reinicien las Eliminatorias, Marcelo Bielsa recibió una grata noticia, así como el FC Barcelona. La lesión del tendón isquiotibial de la pierna derecha costó cara en el timonel uruguayo por la pérdida de un referente en la zaga defensiva.

Afortunadamente, después de cinco meses, Ronald Araújo logró recuperarse y ahora deberá encarar el gran reto de seguir en LaLiga, al igual que con el combinado uruguayo. Por la liga española, apenas podrá debutar con Hansi Flick como su director técnico.

Le puede interesar: Revolcón con Aldair Quintana: el grande de Brasil que lo fichará en 2025

Ronald Araújo apenas sumará sus primeros minutos en la temporada con el Barcelona y con Hansi Flick este martes 10 de diciembre entrando en convocatoria, pero seguramente no será titular para no correr riesgos con el oriental. El elenco catalán no es el único que sonríe.

Marcelo Bielsa también sonríe, dado que podrá tener al defensor central disponible para el mes de marzo cuando enfrenten a Argentina y a Bolivia de local y de visitante respectivamente. Si no pasa nada diferente, Ronald Araújo será de la partida en ambos partidos de las Eliminatorias.