Bielsa decidió el reemplazo de Luis Suárez: nueva locura genera polémica

Uruguay ya concentra en Maturín para el segundo partido de las Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela. Este martes 10 de septiembre arranca una nueva era del combinado nacional sin su máximo referente y goleador histórico, Luis Alberto Suárez. Pese al pedido del futbolista del Inter Miami de jugar con la ‘Celeste’ hasta finales del 2024, Marcelo Bielsa no le aseguró su presencia en convocatorias.

Esto condujo a que Luis Suárez tomara la decisión de ponerle fin a su trayectoria en la selección uruguaya en un momento complicado, justo cuando Marcelo Bielsa no podrá contar con Darwin Núñez sancionado por cinco fechas. Apenas ha pasado una jornada sin el del Liverpool y en la visita a Venezuela, el estratega argentino tendrá dos bajas significativas en la delantera.

Sin duda alguna, el ataque de Uruguay no se discute y el nuevo delantero estará al lado de Facundo Pellistri y Maxi Araújo. El reemplazo de Luis Suárez idealmente estará entre Luciano Rodríguez y Miguel Merentiel convocados para esta doble Fecha FIFA de Eliminatorias.

No obstante, Marcelo Bielsa no estaría cómodo con solo dos jugadores como delanteros posibles para suplir al ‘Pistolero’, e hizo otra locura para enfrentar a Venezuela. El estratega argentino convocó a dos futbolistas y uno de ellos será el heredero de Suárez, pese a que no se desempeña en la misma posición como referente de área.

LOS DOS JUVENILES CONVOCADOS A LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

En medio de la concentración para enfrentar a Venezuela en condición de visitante, Marcelo Bielsa citó a un defensor y a un volante ofensivo. Tomás Viera de Nacional de Uruguay y Lucas Pino del Montevideo City Torque recibieron sus primeros llamados para la selección de mayores.

Con un importante bagaje en las juveniles, Tomás y Lucas acompañaron a la selección de mayores como sparrings en la Copa América y han sido tenidos en cuenta por Diego ‘Ruso’ Pérez en las convocatorias de jugadores de la liga local. La curiosidad es que, Lucas Pino, mediocentro ofensivo del Montevideo City Torque tomará la camisa de Luis Suárez.

Aunque citó a los dos juveniles, todo parece indicar que el reemplazo en la delantera de Luis Suárez será Miguel Merentiel, futbolista de Boca Juniors. Lo de Lucas Pino y Tomás Viera sería un plan para irlos acoplando al combinado nacional de mayores para próximas convocatorias.